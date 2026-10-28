Governo de Rondônia homenageia servidores públicos pelo seu dia e reconhece contribuição ao estado

Por secom

Publicada em 28/10/2026 às 16h31

Neste 28 de outubro, Dia do Servidor Público, o governo de Rondônia presta homenagem a todos os profissionais que, com dedicação, responsabilidade e compromisso, contribuem diariamente para o desenvolvimento do estado e para a melhoria da vida da população.

Ao longo dos últimos anos, trabalhamos para fortalecer a administração pública, valorizar os profissionais e modernizar os serviços oferecidos aos rondonienses. Cada avanço alcançado tem a contribuição de servidores que, em diferentes áreas e funções, fazem as políticas públicas chegarem a quem mais precisa.

Mais do que reconhecer resultados, esta data é uma oportunidade de agradecer a cada servidor pelo trabalho realizado, pelo conhecimento compartilhado e pelo compromisso com o bem público. São profissionais que ajudam a transformar ações em serviços, aproximam o governo dos cidadãos e participam da construção do presente e do futuro de Rondônia.

Que o respeito, a valorização e o reconhecimento a estes profissionais sejam permanentes, pois servir à população é uma missão que exige dedicação, responsabilidade e humanidade.

Marcos José Rocha dos Santos

Governador do Estado de Rondônia