Luciano Huck encontra cobra em mansão no Rio:

Por IG

Publicada em 28/10/2026 às 16h21

Luciano Huck, de 55 anos, surpreendeu os seguidores nesta terça-feira (27) ao mostrar alguns animais que visitaram sua mansão, no Joá, zona sudoeste do Rio de Janeiro. Entre os bichos que o apresentador da Globo encontrou durante um passeio pela área externa do imóvel, um chamou mais atenção: uma grande jiboia.

As interações foram filmadas pelo famoso e publicadas nos Stories do Instagram. Tudo começou quando ele partiu para uma caminhada ao lado de uma de suas cachorras, a pastora-alemã Tintin.

Ao circular pela área externa da mansão, o apresentador se deparou com um tucano. "Visita ilustre em casa", escreveu Huck ao publicar uma foto do animal. Na sequência, o comunicador encontrou um macaco sagui relaxando no alto de uma árvore e disparou: "A arca de Noé aportou por aqui hoje".

Na sequência, Luciano Huck mostrou a jiboia, que não é venenosa, se arrastando ao lado de uma das portas de vidro da propriedade."Também veio uma turma que não foi convidada", escreveu na legenda da postagem. Bem-humorado, o apresentador ainda utilizou um gif do personagem Homer Simpson gritando de desespero.

Refúgio em meio à natureza

A mansão da família do apresentador fica em um bairro repleto de natureza, com vista privilegiada para a Pedra da Gávea. A propriedade tem uma área total de 4.200 metros quadrados, o que torna necessário o uso de um carrinho para a locomoção.