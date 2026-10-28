Bianca Rinaldi abre o jogo sobre 20 anos de diferença com marido

Por IG

Publicada em 28/10/2026 às 16h16

Bianca Rinaldi e o produtor argentino Eduardo Menga estão juntos há 24 anos. Eles são pais de filhas gêmeas. Durante todo esse tempo de casamento, a famosa nunca deixou de ser questionada sobre a diferença de idade dos dois. Ela tem 52, o esposo, 72.

Bianca contou que acreditou que os 20 anos de diferença seriam um problema para o problema. Tanto que ambos recorreram à terapia para lidarem melhor com esse suposto dilema.

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"Conheci Eduardo quando ele estava produzindo um espetáculo que eu fazia. Se eu tivesse preconceito ou vergonha, você acha que eu estaria com ele? Em relação à diferença, o problema está na cabeça dos outros. Sempre nos cuidamos e chegamos a fazer terapia de casal para entender e saber lidar com as diferenças que a idade naturalmente proporciona. E tudo bem!", contou à Caras.

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Mesmo com o longo r elacionamento, Bianca Rinaldi faz questão de dizer que é muito romântica e chegou até a se declarar ao amado publicamente nas redes sociais:

"Meu amor, meu companheiro. Que o nosso livro de memórias continue crescendo e que tenhamos sempre sabedoria e respeito para lidar com as nossas dificuldades. Amo você hoje e sempre, mi argentino."

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Trajetória de Bianca Rinaldi

Bianca de Carvalho e Silva Rinaldi é uma atriz brasileira. Entre 1990 e 1995, trabalhou como paquita da Xuxa, participando de atrações comandadas pela apresentadora. Em 1997, estreou na novela Malhação. Logo depois, integrou o elenco de produções do SBT, como Chiquititas, Pícara Sonhadora e Pequena Travessa.

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O auge veio em 2004, quando ela assinou contrato com a Record e protagonizou "A Escrava Isaura", chegando a bater o primeiro lugar em audiência em alguns capítulos. Anos depois, protagonizou sucessos na Record, como "Prova de Amor", "Caminhos do Coração", "Os Mutantes"e "Ribeirão do Tempo".

Em 2014, esteve na trama de Manoel Carlos (1933-2026), Em Família. E também fez "A Infância de Romeu e Julieta" no SBT. Em 2001, Bianca começou a namorar o empresário Eduardo Menga, que havia feito o espetáculo "Aluga-se um Namorado", em que ela atuava. Os dois casaram em 2002.

No final de 2008, anunciou que estava grávida de gêmeos, e em 10 de maio de 2009, nascem suas filhas, Beatriz e Sophia Rinaldi.