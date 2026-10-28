Homem de 46 anos é encontrado morto com marcas de tiros e facadas em obra

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 28/10/2026 às 16h05

Um homem identificado como Sandro Reis Franco, de 46 anos, foi encontrado morto na tarde desta quarta-feira (28), em uma construção localizada às margens da BR-364, nas proximidades do Hospital do Amor, em Porto Velho. O corpo apresentava perfurações provocadas por disparos de arma de fogo e golpes de faca, conforme as informações preliminares.

A Polícia Militar foi acionada e realizou o isolamento da área, preservando o local para os procedimentos periciais. Também foram solicitadas equipes da perícia e do rabecão para os trabalhos necessários.

Antes da chegada dos policiais, populares teriam encontrado Sandro caído e ensanguentado no interior da obra. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas a equipe constatou que a vítima já estava sem vida.

As primeiras informações também apontam que o homem seria usuário de drogas. Até o momento, não foram apresentados detalhes sobre a dinâmica do crime, a possível motivação ou a identidade de suspeitos.