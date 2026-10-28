Operação da Polícia civil cupre mandado prisão contra foragido da Justiça

Por PC/RO

Publicada em 28/10/2026 às 13h40

A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio de uma ação integrada entre a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), a Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes Contra a Vida (DERCV) e o Núcleo de Inteligência do 2º Batalhão da Polícia Militar, cumpriu um mandado de prisão preventiva no início da manhã desta quarta-feira (28), em Ji-Paraná. O investigado foi localizado e preso pelas equipes policiais.

A ordem judicial foi expedida devido ao descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha. O investigado ganhou repercussão após interagir em tom de desafio na publicação oficial da Polícia Civil nas redes sociais, onde teve sua foto divulgada como procurado. Na ocasião, ele chegou a realizar comentários e postar fotos em atitude de desrespeito às determinações do Poder Judiciário.

Durante a abordagem na propriedade onde se escondia, o homem tentou fugir pelos fundos do imóvel em direção a uma área de pastagem ao perceber a chegada das equipes. Após acompanhamento no local, os policiais conseguiram alcançá-lo e efetuar a prisão com segurança.

Após o cumprimento do mandado, o preso foi submetido ao exame de corpo de delito e encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil do Estado de Rondônia segue atuante na captura de foragidos da Justiça, mantendo seu papel fundamental na garantia da ordem pública e na proteção da sociedade, reforçando o compromisso de combater a violência contra a mulher e assegurar o cumprimento das decisões judiciais.