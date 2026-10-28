Deputado Cirone Deiró concorre a prefeito de Cacoal, o desafio dos deputados reeleitos, basquete Sub 16 fora o Brasileiro se seleções?

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 28/10/2026 às 14h00

Cacoal – O que se comenta com regularidade entre os especialistas em política regional é sobre o futuro político do deputado estadual Cirone Deiró (UB-Cacoal). Cirone foi candidato a vice-governador do ex-prefeito de Porto Velho em dois mandatos seguidos, Hildon Chaves (UB), mas não foi bem-sucedido, pois o senador e presidente regional do PL, Marcos Rogério, se elegeu no primeiro turno com 56,86% dos votos válidos. O deputado está no segundo mandato seguido (se elegeu em 2018), passou pela diretoria da Associação Comercial, é graduado em administração, pós-graduado em contabilidade e controladoria e já foi vice-prefeito e ex-secretário de Obras em Cacoal. Mas é nome forte e dos mais significativos para as eleições a prefeito em 2028, caso não sejam prorrogados os mandatos dos atuais prefeitos, vice e vereadores até 2030.

Futuro – A força eleitoral demonstrada pelos deputados Laerte Gomes (PSD/Ji-Paraná), o mais bem votado (32.241 votos) do Estado nas eleições gerais de 4 de outubro é um alerta para o futuro. O mesmo caso dos deputados Nim Barroso (PL/Ji-Paraná), que obteve 29.662 votos, Cássio Góes (PSD-Cacoal), 28.988 votos), delegado Lucas Torres (PL-Buritis) e Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno), segundo, terceiro, quarto e quinto mais bem votados. Em recente entrevista Jean Mendonça disse que é um novo ciclo, que teve início como vereador, depois prefeito em Pimenta Bueno, e agora o terceiro mandato seguido de deputado estadual. Isso demonstra, “que o trabalho supera. Sou a prova disso”, argumentou. Mendonça obteve votos nos 52 municípios de Rondônia, assim como a deputada-reeleita, Taíssa Sousa (PL-Guajará-Mirim), a décima mais bem votada com 22.249 votos. A expectativa nas eleições futuras, é de obter mais votos, ou que concorram a outros cargos públicos (governador, senador, deputado federal). Buscando a reeleição, será um desafio enorme superar as votações de 4 de outubro.

Basquete – Após se reeleger em 2022, o governador Marcos Rocha (PSD) estará deixando o cargo a partir de janeiro, quando assumirá o senador Marcos Rogério (PL), que foi eleito governador nas eleições de 4 de outubro. A reeleição de Rocha foi a prova que a maioria da população estava satisfeita com a administração. Inclusive, a vitória foi contra Marcos Rogério, hoje governador-eleito. Mas a área de esportes do Estado está mal administrada. Preocupa a informação, que a Seleção Rondoniense de Basquetebol Sub-16, não poderá disputar a Série Prata do Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais, (22 a 30 de novembro, em Nova Friburgo-RJ), por falta de recursos para a viagem dos atletas. A Federação Rondoniense de Basquetebol (FRB) não tem verbas para garantir a participação de Rondônia na competição nacional e espera ajuda da iniciativa privada, porque a pública, no caso o Governo do Estado, também estaria na mesma situação. Com a palavra os deputados estaduais, secretário de Esportes, governador. É o fim da rosca...

Partidos – A partir de fevereiro do próximo ano a Assembleia Legislativa (Ale) terá uma nova composição com o PL tendo a maior bancada com sete deputados, todos reeleitos. Na legislatura atual, o PL tem seis parlamentares e também é a maior bancada. O partido segundo colocado em número de deputados a partir de fevereiro de 2027, será o PRD, presidido no Estado pelo governador Marcos Rocha com bancada de três deputados, mesmo número do PSD, que tem o deputado mais bem votado nas eleições gerais do dia 4, Laerte Gomes, de Ji-Paraná, que somou 32,241 votos. Laerte também foi quem conseguiu o maior número de votos em 2022 (25.603). O PP, PT, Novo, Avante, Republicanos serão representados por dois deputados de cada partido, e por último o Podemos que elegeu somente um deputado.

Feriadão – Muita gente se preparando para viajar no final de semana, que será prolongado devido ao feriado de Finados, na segunda-feira (2). O prefeito de Porto Velho, Leo Moraes, presidente do Podemos em Rondônia decretou Ponto Facultativo para sexta-feira (30). Hoje (28) é Dia do Funcionário Público, feriado, que foi transferido para sexta-feira (30). A mesma medida tomou o governador Marcos Rocha (PSD), proporcionando ao servidor público da capital e do interior um final de semana prolongado. Desde a publicação dos decretos pelo Estado, Assembleia Legislativa (Ale) e Prefeitura de Porto Velho, que é possível notar movimentação crescente na compra de passagens de avião no Aeroporto Jorge Teixeira e na rodoviária da capital para quem prefere o ônibus. Provavelmente será necessário colocar ônibus extras pelas empresas que atendem Rondônia e outros Estados, como a Eucatur, quem tem concessão de a maioria das linhas interestaduais.

Respigo

Enorme a movimentação na manhã de hoje (28) no gabinete do deputado estadual e corregedor Parlamentar da Assembleia Legislativa (Ale-RO), Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno). Estiveram mantendo contato com o deputado lideranças de Cacoal, Governador Jorge Teixeira e Porto Velho tratando de assuntos relacionados à Segurança Pública, saúde, educação, esportes, estradas, social +++ Apesar de as chuvas na região, inclusive algumas com temporais, raios e trovões, o baixo nível do Rio Madeira preocupa. Segundo dados de os técnicos a Defesa Civil está atenta +++ Hoje o Madeira atingiu o nível de 4,20 metros acima do limiar de alerta, que é de 4 metros. A situação é preocupante, pois os riscos são enormes para uma navegação segura +++ Bragantino e Chapecoense jogam hoje (28), às 18h30 em Bragança Paulista. No mesmo horário se enfrentam Fluminense e Internacional, no Maracanã +++ O Remo recebe o Botafogo, no Estádio Evandro Almeida, em Belém, às 20h30. O Bahia tem pela frente o São Paulo, na Fonte Nova, também às 20h30 +++ Antes, às 18h30, o Santos tem pela frente o Palmeiras, na Vila Belmiro. Todos os jogos são pela rodada 32 do Brasileirão que tem o Flamengo na liderança, que joga na quinta-feira (29) contra o Vasco no Maracanã e está a um ponto à frente do Palmeiras.

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