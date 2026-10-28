MPRO inaugura galeria que celebra a identidade cultural de Rondônia

Por MP-RO

Publicada em 28/10/2026 às 14h46

O Ministério Público de Rondônia (MPRO) inaugurou uma galeria de quadros regionais no hall do Edifício-Sede, na terça-feira (27/10), em Porto Velho. A ação faz parte da programação do Mês do Servidor e reúne obras de artistas rondonienses. A iniciativa busca valorizar a produção cultural local e ampliar o contato de membros, servidores e visitantes com a arte regional.

A galeria foi instalada em uma área de circulação do prédio, permitindo que as obras sejam vistas por quem frequenta o local no dia a dia. Os quadros retratam diferentes aspectos da identidade cultural, das paisagens e das características da região amazônica.

O Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Jésus de Queiroz Santiago, disse que a atividade também integra o projeto "Rondônia Minha Casa", iniciativa voltada para a valorização da memória regional e a preservação do patrimônio cultural rondoniense. Ele ressaltou o compromisso do órgão com a identidade local e a integração comunitária.

"Este projeto, 'Rondônia Minha Casa', envolve um sentimento de respeito e valorização por esta terra, pelo povo que hoje está em Rondônia, mas também pelos povos originários e pelos nossos primeiros bandeirantes. É uma forma de homenagear a nossa cultura e os nossos artistas locais — profissionais que, muitas vezes, são mais reconhecidos fora do que dentro do Estado", destacou o líder do MPRO.

Valorização da cultura regional

As obras expostas são de autoria de artistas nascidos em Rondônia ou que escolheram o estado para viver e desenvolver seu trabalho. A mostra reúne diferentes estilos e expressões artísticas, destacando a produção cultural presente no território rondoniense.

Com a iniciativa, o MPRO abre espaço para a divulgação da arte local no ambiente institucional, aproximando o público da produção artística regional e fortalecendo sua atuação na defesa do patrimônio histórico e cultural, que abrange também a proteção do patrimônio imaterial, representado por expressões artísticas e culturais que preservam a identidade e a memória da população.

Artistas e suas obras

Bruno Souza

"É uma cena bem típica. Quando você chega ali na beirada do rio, pode observar esse tipo de cenário. Então, tentei transmitir essa ideia ali na tela, tentei passar esse sentimento justamente ali para o quadro."

O artista plástico Bruno Souza apresenta a sua obra "Pescaria no Rio Madeira", uma pintura a óleo que retrata o cotidiano das comunidades ribeirinhas amazônicas. A tela captura uma cena típica da região, destacando pescadores que lidam com um pirarucu, peixe emblemático local, tendo como cenário a grandiosidade e a paisagem do próprio rio. Com essa criação, o autor buscou transmitir a essência e o sentimento dessas populações, cuja sobrevivência está profundamente ligada às águas do Madeira.

Edina Costa

"Meu desejo é que, diante desta pintura, quem nunca teve oportunidade de vê-la cortando a floresta possa, por alguns instantes, se imaginar ali, ouvindo o trem, sentindo a fumaça e contemplando a paisagem."

A artista visual Edina Costa revela que sua criação pictórica nasceu da profunda força e identidade da Amazônia, tendo como protagonista a lendária locomotiva Mad Maria número 5, um símbolo vivo da antiga Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Utilizando a técnica de óleo sobre tela, o propósito da criadora vai muito além da simples ilustração mecânica, buscando congelar um momento histórico e transportar o observador para o coração da selva através de uma experiência sensorial imersiva. Por fim, a obra se consagra como um tributo emocionante às raízes de Rondônia, eternizando na arte a memória indelével que aquela ferrovia cravou na história da região.

Margot Paiva

"Quando eu pinto, eu penso em homenagem. Em honrar os povos que edificaram o nosso Brasil, que ajudaram a construir, que hoje nós estamos aqui vivendo toda essa cultura e essa diversidade. É por causa da força e da resistência desses povos."

A artista plástica Margot Paiva apresenta sua técnica autoral inovadora, que consiste em pintar com óleo sobre tecido lamê e incorporar materiais naturais da árvore samaúma para dar mais profundidade e emoção às suas criações. Em sua obra exposta no Ministério Público, ela homenageia os indígenas Karitianos, celebrando a força e a resistência dos povos originários e afrodescendentes. O principal objetivo de seu trabalho artístico é honrar as comunidades fundadoras da cultura e diversidade brasileiras, reconhecendo o papel fundamental desses grupos na construção da identidade do país.

Maurício Valadares

"Sou natural do Rio de Janeiro, mas eu cresci em Porto Velho. Então a Amazônia sempre esteve presente na minha vida de alguma forma. O meu trabalho sempre oscilou em cima disso. Desde a minha graduação até o meu mestrado foi sobre Amazônia. E eu sempre estudei esse espaço, achei uma oportunidade única que o MP me deu para refletir um pouco mais sobre esse espaço."

O artista plástico Maurício Valadares apresenta um díptico monumental, ou seja, uma obra de arte composta por duas partes que se complementam, criado para o Ministério Público de Rondônia, unindo sua vivência pessoal na região amazônica a uma profunda reflexão sobre a preservação ambiental. A obra retrata o Rio Madeira serpenteando por duas grandes telas que contrastam a natureza em seu pleno esplendor com a dura realidade de sua destruição. Por meio dessa metáfora visual em acrílico e folha de ouro, o autor busca conscientizar o público que circula pelo espaço institucional sobre a urgência de colocar a Amazônia em primeiro lugar na defesa do meio ambiente.

Todas as obras expostas contam com um QR Code, permitindo ao público acessar conteúdos exclusivos sobre o processo criativo de cada artista. Ao apontar a câmera do celular para o código, os visitantes serão direcionados a vídeos nos quais os próprios autores apresentam suas obras, compartilham inspirações, técnicas utilizadas e os significados por trás de cada criação, proporcionando uma experiência mais interativa e aproximando o público do universo artístico retratado na exposição.