Prefeitura realiza café da manhã especial em homenagem ao Dia do Servidor Público

Por Assessoria

Publicada em 28/10/2026 às 15h31

A Prefeitura de Guajará-Mirim realizou, na manhã desta quarta-feira, 28 de outubro, um café da manhã especial em comemoração ao Dia do Servidor Público. A iniciativa foi dedicada à valorização dos profissionais que, diariamente, contribuem para o funcionamento dos serviços públicos e para o desenvolvimento do município.

O momento foi marcado pela confraternização, integração e reconhecimento aos servidores municipais, que desempenham um papel fundamental no atendimento à população e na execução das ações da administração pública.

A homenagem reforça a importância de reconhecer e valorizar cada profissional que dedica seu trabalho ao serviço público, contribuindo para a construção de uma cidade melhor para todos.

A Prefeitura de Guajará-Mirim parabeniza todos os servidores públicos municipais e agradece pelo compromisso, dedicação e responsabilidade com que exercem suas funções em benefício da população.