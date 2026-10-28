SINTERO se reúne com secretário interino de educação; Entidade levou várias demandas há muito tempo reivindicadas pelos servidores

Por Camila Pinheiro

Publicada em 28/10/2026 às 15h15

Representantes do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO) estiveram reunidos na manhã desta quarta-feira (28) com recém nomeado secretário interino de estado da Educação, Alisson Antônio Maia de Souza.

O encontro se realizou para que ele ficasse ciente de demandas que há meses são reivindicadas pelo sindicato, que foram:

Parametrização

Segundo a equipe técnica da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), os cálculos estão prontos, aguardando parecer do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RO) para suplementação orçamentária.

Pagamento de licença prêmio em pecúnia

Segundo a Seduc, há 3 mil processos prontos (99% do período pandêmico) aguardando orçamento para efetivação de pagamento.

Premiação PROAR

A secretaria informou que os prêmios já estão em fase avançada de realização dos pagamentos e a conclusão das pendências tem previsão até o dia 31 de dezembro.

15 minuto do intervalo docente

É uma pauta do sindicato que está aguardando parecer da Procuradoria Geral do Estado (PGE) e o novo gestor comprometeu-se a se inteirar do assunto e encaminhar.

Vantagens pessoais

O SINTERO reiterou a necessidade da correção deste direito junto à 680, garantindo assim a continuidade para ativos e aposentados. O secretário se comprometeu a se informar sobre o assunto.

Garantia de férias para professores temporários em novos contratos

Foram cobradas férias para os contratos temporários. O SINTERO reivindicou que seja garantido os direitos essenciais dos trabalhadores em educação em conformidade com a 680. A equipe técnica informou que já está tratando de atender essas reivindicações (férias remuneradas) para o próximo processo seletivo.

Convocação dos aprovados no último concurso

A Seduc informou que serão convocados 479 aprovados (entre professores, orientadores e supervisores).

Reclamações sobre a precariedade das escolas paralisadas por reforma

Mais uma vez, a entidade cobrou o andamento das obras em escolas estaduais paralisadas há muito tempo em decorrência de reformas e pontuou, em especial, a Escola Estadual de Ensino Fundamental João Francisco Correia, no município de Itapuã do Oeste, que se encontra há mais de um ano funcionando precariamente em espaços totalmente improvisados, sem as mínimas condições de qualidade de ensino e aprendizagem, expondo profissionais e educandos a um ambiente desumano. A secretaria informou que estão fazendo um levantamento das obras em andamento e que darão celeridade ao processo.

Normatização do cargo de gerente de gestão financeira

O SINTERO cobrou novamente que aconteça a normatização do cargo de gerente financeiro nas escolas estaduais, com inconformidade com a lei n° 1247/24, art. 7º.

Última pauta

Além dessas pautas, o SINTERO também pontuou a necessidade de encaminhamentos sobre termo de cooperação município-estado e reunião da comissão de gestão do plano para liberação de mestrado e doutorado.

Diante desta extensa agenda, o secretário comprometeu-se em verificar as situações aqui elencadas, reunir-se com a equipe técnica e trazer respostas efetivas em 20 dias úteis.