Triênio 2027/2029: Comissão Eleitoral do Sinjur está constituída e pronta para conduzir eleição de novembro

Por Assessoria

Publicada em 28/10/2026 às 15h25

A Comissão Eleitoral do Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário do Estado de Rondônia (Sinjur), eleita em assembleia no dia 23 de outubro de 2026, definiu sua composição interna na última segunda-feira (26). Reunidos por meio do grupo de WhatsApp "Comissão Eleitoral Sinjur", os três membros titulares deliberaram sobre a distribuição dos cargos de Presidente e Secretários, nos termos do artigo 81, §2.º, do Estatuto Social do Sinjur.

Após debate sobre a interpretação do estatuto e votação interna entre os próprios membros — que resultou em empate, com um voto cada — foi aplicada a regra de desempate prevista no Estatuto Social: em caso de empate, a Presidência caberá ao membro mais idoso. Constatado que Antoninho Santana de Lima é o mais idoso entre os três, ele foi proclamado Presidente da Comissão Eleitoral.

A composição final, aprovada por unanimidade, ficou definida da seguinte forma:

— Presidente: Antoninho Santana de Lima

— 1.ª Secretária: Solange Aparecida Gonçalves Rodrigues

— 2.º Secretário: Israel Santos Borges

A distribuição das secretarias foi definida por consenso entre os membros. Israel Santos Borges, que havia apresentado sua candidatura à Presidência na votação interna, concordou expressamente em assumir o cargo de 2.º Secretário, indicando Solange Aparecida Gonçalves Rodrigues para a função de 1.ª Secretária.

A Comissão Eleitoral agora está plenamente constituída e em funcionamento. O colegiado é responsável por conduzir todo o processo de eleição da nova Diretoria Administrativa do Sinjur para o triênio 2027/2029, marcada para o dia 27 de novembro de 2026.

O prazo para registro de chapas está aberto e vai até o dia 03 de novembro de 2026, às 23h59. As inscrições devem ser enviadas exclusivamente pelo e-mail da Comissão Eleitoral: [email protected].

ANEXO: ATA 1 COMISSÃO ELEITORAL