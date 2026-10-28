Prefeitura informa mudança na emissão de NFS-E para empresas do Simples Nacional a partir de novembro

Por ASSESSORIA

Publicada em 28/10/2026 às 15h24

A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda (SEMFAZ), informa que, a partir de *1º de novembro de 2026*, empresas optantes pelo Simples Nacional deverão emitir a Nota Fiscal de Serviço eletrônica (NFS-e) pelo Emissor Nacional, conforme as novas diretrizes estabelecidas pela Resolução CGSN nº 191/2026.



A medida altera as regras previstas na Resolução CGSN nº 140/2018 e faz parte das adequações às normas federais relacionadas à emissão de documentos fiscais de serviços.



Quem deverá utilizar o Emissor Nacional?



A obrigatoriedade se aplica a:



- Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) optantes pelo Simples Nacional;

- Empresas com opção pelo Simples Nacional pendente ou em discussão administrativa ou judicial, quando houver possibilidade de inclusão retroativa no regime;

- Empresas sujeitas aos efeitos de impedimento de recolhimento no regime, conforme o artigo 12 da Resolução CGSN nº 140/2018.



A emissão deverá ocorrer no padrão nacional, por meio do emissor web ou de integração via API. A regra não se aplica à emissão de NFS-e em operações sujeitas exclusivamente à incidência do ICMS.



O que muda no sistema municipal?



Para as empresas abrangidas pela obrigatoriedade, o sistema municipal deixará de permitir novas emissões de NFS-e em 31 de outubro de 2026. A partir do dia seguinte, as notas deverão ser emitidas pelo Emissor Nacional.



O sistema da Prefeitura continuará disponível para consulta das notas emitidas até 31 de outubro de 2026, além de permitir substituições e cancelamentos relacionados a fatos geradores anteriores.



Prestadores de serviços enquadrados no Lucro Presumido ou Lucro Real, entidades imunes ou isentas, órgãos públicos e tomadores ou intermediários de serviços que não estejam obrigados ao emissor nacional poderão continuar utilizando o sistema municipal, conforme as regras aplicáveis.



Certificado digital e preparação para a mudança



Para acessar a plataforma nacional e realizar a integração dos sistemas, especialmente nas emissões via API e nos acessos de pessoas jurídicas, é importante verificar se o certificado digital no padrão ICP-Brasil está válido e atualizado.



A SEMFAZ também orienta os contribuintes a acompanharem os prazos normativos do Simples Nacional e as adequações relacionadas à Reforma Tributária, instituída pela Emenda Constitucional nº 132/2023.



Orientações aos contribuintes



Os contribuintes que se enquadram na obrigatoriedade devem se preparar para a mudança antes do prazo, verificando os procedimentos necessários para acessar o Emissor Nacional e manter a emissão de notas fiscais sem interrupções.



A Secretaria Municipal de Fazenda permanece à disposição para prestar orientações e esclarecer dúvidas por meio de seus canais oficiais de atendimento.