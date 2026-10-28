Premiação do Programa Avança Rondônia reconhece escolas, estudantes e profissionais da educação no estado

Por Isabelly Rodrigues

Publicada em 28/10/2026 às 15h20

A iniciativa reconhece escolas, estudantes, professores, gestores e demais profissionais da educação que se destacaram pelos resultados alcançados na rede pública de ensino

Para reconhecer escolas, estudantes, professores, gestores e demais profissionais da educação que se destacaram pelos resultados alcançados na rede pública de ensino, aconteceu na terça-feira (27), em Porto Velho, a Cerimônia Estadual de Reconhecimento e Premiação do Programa Avança Rondônia (ProAR) em Destaque. A iniciativa do governo de Rondônia, é desenvolvida pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc), com organização da Coordenadoria de Gestão Escolar (CGES).

O Sistema de Premiação para a Excelência Educacional integra as iniciativas do ProAR e contempla quatro categorias:

Aprendizado de Excelência;

Superação e Crescimento;

Inovação em Práticas Pedagógicas; e

Proficiência de Excelência.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as modalidades valorizam os resultados das unidades escolares, os avanços nos indicadores de aprendizagem, as práticas pedagógicas inovadoras e o desempenho dos estudantes nas avaliações educacionais.

O titular da Seduc, Alisson Antônio Maia de Souza, ressaltou que o reconhecimento das escolas, dos profissionais e dos estudantes integra as estratégias para fortalecer a aprendizagem na rede pública. A iniciativa também estimula o desenvolvimento de práticas pedagógicas e o acompanhamento dos indicadores educacionais, contribuindo para a identificação de avanços e para o aprimoramento do ensino.

A secretária-adjunta da Educação, Valéria Ximenes, destacou que “o ProAR valoriza o esforço e a dedicação de toda a comunidade escolar, reconhecendo os resultados alcançados e as práticas que contribuem para a aprendizagem. Esse reconhecimento também reforça a importância do trabalho conjunto entre gestores, professores, servidores e estudantes para superar desafios e ampliar as oportunidades educacionais em Rondônia.’’

Segundo a coordenadora de Gestão Escolar da Seduc, Sheila Andréia Ribeiro, o reconhecimento representa um incentivo para que escolas, professores e estudantes continuem avançando na educação pública.

PREMIAÇÃO

A categoria reconhece as escolas públicas com os melhores resultados no Sistema de Avaliação Educacional de Rondônia (Saero), considerando os anos finais do Ensino Fundamental e o Ensino Médio. Ao todo, são contempladas 40 escolas. Nas unidades estaduais premiadas, cada servidor lotado na escola recebe R$ 5 mil. Nas unidades municipais, o valor de R$ 40 mil é destinado exclusivamente a ações voltadas à melhoria da aprendizagem.

A seleção considera o Índice de Qualidade da Aprendizagem (IQAe), a participação dos estudantes na avaliação e os demais critérios estabelecidos na regulamentação do programa.

A modalidade contempla 60 escolas que apresentam os maiores avanços nos indicadores de aprendizagem em relação ao ano anterior. São 30 unidades dos anos finais do Ensino Fundamental e 30 do Ensino Médio, desde que não tenham sido contempladas na categoria Aprendizado de Excelência.

Para as escolas estaduais, a premiação é de R$ 50 mil, divididos igualmente entre os servidores lotados na unidade. Já as escolas municipais recebem R$ 40 mil, destinados a ações de melhoria da aprendizagem.

INOVAÇÃO EM PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

A categoria valoriza professores da rede estadual que desenvolvem práticas inovadoras e criativas, com impacto comprovado na proficiência dos estudantes em Língua Portuguesa e Matemática. A regulamentação prevê o reconhecimento de 20 práticas pedagógicas, sendo 10 nos anos finais do Ensino Fundamental e 10 no Ensino Médio. Cada professor contemplado recebe R$ 5 mil. Os 20 profissionais selecionados já receberam a premiação, em reconhecimento às práticas desenvolvidas e à contribuição para a melhoria da aprendizagem.

PROFICIÊNCIA DE EXCELÊNCIA

A modalidade reconhece os estudantes que alcançaram os maiores níveis de proficiência em Língua Portuguesa e Matemática no Saero. São 200 estudantes contemplados, sendo 100 dos anos finais do Ensino Fundamental e 100 do Ensino Médio. Cada um recebe R$ 1 mil como reconhecimento pelo desempenho na avaliação educacional. Os 200 estudantes selecionados também já receberam a premiação, que valoriza os resultados acadêmicos alcançados e incentiva o desenvolvimento das aprendizagens.

O Sistema de Premiação para a Excelência Educacional integra as estratégias do ProAR para fortalecer o acompanhamento dos indicadores educacionais, valorizar boas práticas e estimular a melhoria contínua do ensino. As categorias abrangem diferentes dimensões do processo educacional, desde o desempenho dos estudantes nas avaliações até os avanços das escolas e as iniciativas desenvolvidas pelos professores.