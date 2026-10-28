Rolim de Moura prepara-se para receber o 2º Fest Rolim, Festival de Gastronomia & Música.

O município de Rolim de Moura (RO) se prepara para receber o 2º Fest Rolim de Gastronomia & Música, que acontece entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro, na Praça Durvalino, das 17h às 22h.
Com programação voltada à valorização da gastronomia e da música.
Conta com o apoio da prefeitura municipal de Rolim de Moura a iniciativa promete proporcionar momentos de confraternização para moradores e visitantes, que poderão aproveitar as opções gastronômicas e prestigiar a boa música dos cantores locais.
O Festival tem a participação dos restaurantes e pequenos empreendedores da cidade, ampliando as opções gastronômicas e fortalecendo a presença da culinária local.
O 2º Fest Rolim busca consolidar-se como um importante espaço de lazer, entretenimento e valorização dos talentos musicais e da gastronomia de Rolim de Moura.
Serviço
Evento: 2º Fest Rolim de Gastronomia & Música
Data: 30 de outubro a 1º de novembro
Dias: Sexta-feira, sábado e domingo
Horário: Das 17h às 22h
Local: Praça Durvalino, Rolim de Moura (RO)
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