Prefeitura de Porto Velho orienta população sobre notícias falsas envolvendo programas sociais

Por Adaides Batista

Publicada em 28/10/2026 às 15h35

Semias alerta sobre fake news de cortes nos benefícios sociais e orienta a consulta aos canais oficiais

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), alerta a população sobre a circulação de notícias falsas nas redes sociais a respeito de supostos cortes no Bolsa Família e no Gás do Povo. A orientação é que os beneficiários verifiquem a veracidade das informações antes de compartilhá-las, recorrendo aos canais oficiais do Governo Federal.

Conforme as informações apresentadas nos materiais oficiais do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), os programas seguem em funcionamento. O Bolsa Família tem valor mínimo informado de R$691 por família, enquanto o Gás do Povo mantém a recarga gratuita do botijão de gás de cozinha de 13 quilos para as famílias contempladas.

O Gás do Povo conta com orçamento previsto para 2026 e recursos incluídos na proposta orçamentária de 2027, que está em análise no Congresso Nacional. Por isso, mensagens que anunciam o encerramento ou a interrupção dos programas devem ser verificadas antes de serem consideradas verdadeiras.

Léo Moraes reforça a importância de consultar fontes oficiais antes de compartilhar informações sobre benefícios sociais

O prefeito Léo Moraes destacou a importância de manter a população bem informada, especialmente quando as mensagens envolvem direitos sociais e benefícios destinados às famílias em situação de vulnerabilidade.

“Informações falsas podem causar preocupação e levar muitas famílias a tomar decisões com base em notícias que não correspondem à realidade. Por isso, orientamos a população a buscar informações nos canais oficiais e a não compartilhar conteúdo sem confirmar sua veracidade”, ressaltou o prefeito.

A secretária adjunta da Semias, Tércia Marília, ressaltou que o acesso a informações confiáveis é essencial para que os beneficiários conheçam seus direitos e não sejam prejudicados pela desinformação.

“É fundamental que as famílias tenham acesso a informações claras e verdadeiras sobre os programas sociais. A Semias trabalha para orientar a população com responsabilidade, e contamos com a colaboração de todos para evitar a propagação de notícias falsas. Antes de compartilhar qualquer informação sobre benefícios, procure os canais oficiais e, em caso de dúvida, busque orientação junto aos nossos serviços”, destacou Tércia Marília.

Tércia Marília reforça a importância de buscar informações oficiais para garantir os direitos dos beneficiários

O secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso, reforçou que o combate à desinformação também faz parte do compromisso com a proteção social e com o atendimento responsável à população.

“Nosso trabalho é garantir orientação correta às famílias que procuram os serviços da assistência social. Pedimos que todos tenham cuidado com mensagens recebidas pelas redes sociais e aplicativos de conversa, especialmente aquelas que anunciam mudanças ou cortes em benefícios sem apresentar uma fonte oficial. A informação segura é fundamental para evitar dúvidas e transtornos”, afirmou o secretário.

O gerente da Divisão de Programas e Transferência de Renda (DIPTR), Clóvis Henrique da Silva, orientou os servidores e a população a redobrarem a atenção antes de divulgar conteúdos relacionados aos programas sociais. Ele ressaltou que os profissionais da assistência social têm papel importante na disseminação de informações corretas e no esclarecimento de dúvidas dos usuários.

Paulo Afonso reforça que buscar fontes oficiais evita desinformação

“Como servidores públicos, precisamos ter responsabilidade com cada informação que transmitimos. Compartilhar notícias falsas pode provocar desinformação entre as famílias, comprometer a confiança no trabalho realizado e gerar consequências administrativas. Na dúvida, o correto é consultar os canais oficiais antes de repassar qualquer mensagem”, orientou Clóvis.

CANAIS OFICIAIS

Em caso de dúvidas, as famílias podem entrar em contato com o Disque Social 121, do MDS. Informações sobre o Bolsa Família também estão disponíveis nos aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem e pelo telefone 111, da Caixa Econômica Federal.

A Semias reforça que verificar a fonte e evitar o compartilhamento de conteúdo não confirmados são atitudes essenciais para combater as fake news e garantir que as famílias recebam orientações corretas sobre seus direitos e benefícios sociais.

Fotos: Secom