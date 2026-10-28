Complexo Poliesportivo Deroche, em Porto Velho, recebe serviços de limpeza

Por Assessoria

Publicada em 28/10/2026 às 15h33

Limpeza contribui para organização do complexo, que faz parte dos espaços utilizados pela população para atividades esportivas e de convivência

O Complexo Poliesportivo Deroche Pequeno Franco, recebeu serviços de limpeza na segunda-feira (26). A ação foi realizada em parceria entre a Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel) e a Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp), com foco na conservação do espaço público, em Porto Velho.

A iniciativa reforça a importância do trabalho integrado entre as secretarias estaduais para a manutenção dos equipamentos públicos destinados ao esporte e ao lazer. A limpeza contribui para a organização do complexo, que faz parte dos espaços utilizados pela população para atividades esportivas e de convivência.

ESPAÇOS ESPORTIVOS

O Complexo Poliesportivo Deroche Pequeno Franco é um espaço voltado à prática esportiva e ao lazer em Porto Velho. A conservação do local é importante para manter o ambiente organizado e favorecer sua utilização pela comunidade, reforçando o papel dos equipamentos públicos na promoção da qualidade de vida.

O secretário da Sejucel, Godofredo Neto, ressaltou a importância da parceria entre as pastas para a manutenção dos espaços esportivos estaduais. “A união de esforços entre as secretarias é fundamental para cuidar dos espaços públicos e manter os ambientes em boas condições para a população. O Deroche é um local conhecido pelos moradores, e ações como essa contribuem para sua conservação e valorização.”

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a atuação conjunta dos órgãos estaduais contribui para preservar os espaços públicos e ampliar as condições de uso pela população.