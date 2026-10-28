IFRO e ACIJ se unem para realizar o 1º Fórum do Leite em Jaru

Por ASCOM/IFRO

Publicada em 28/10/2026 às 14h22

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Jaru, e a Associação Comercial e Industrial de Jaru (ACIJ) firmaram parceria para realizar o 1º Fórum do Leite de Jaru, com o tema “Diagnóstico e Intervenções Estratégicas para a Bacia Leiteira”. O evento será no dia 5 de novembro, a partir das 8 h, no auditório da Fimca, em Jaru.

A iniciativa busca fortalecer a produção de leite no município por meio do diálogo entre produtores rurais, profissionais técnicos, empresários, instituições públicas e representantes de diferentes setores.

A parceria foi firmada em reunião no dia 1º de outubro entre a ACIJ e o macroprojeto do IFRO Campus Jaru, Embriotec Leite, que desenvolve atividades relacionadas à pesquisa aplicada, à inovação e ao aprimoramento da produção leiteira.

De acordo com o Professor Thiago Macedo Santana, a parceria busca aproximar o conhecimento técnico e científico das necessidades do setor produtivo, contribuindo para o fortalecimento da bacia leiteira e para o desenvolvimento econômico e social de Jaru e região.

1º Fórum do Leite

A programação do evento prevê mesas de trabalho organizadas em cinco eixos: nutrição animal e manejo de solos; genética e melhoramento do rebanho; sanidade animal e qualidade do leite; manejo e bem-estar animal; e gestão, economia e crédito rural.

Os debates têm como objetivo identificar dificuldades enfrentadas pelos produtores, definir prioridades e propor ações para o desenvolvimento da atividade leiteira em Jaru.

O Professor Thiago Santana explica que a pecuária leiteira tem importância econômica e social para o município de Jaru, sendo uma fonte de renda para muitas famílias rurais.

“Apesar de sua relevância, a atividade enfrenta desafios relacionados à nutrição animal, genética dos rebanhos, sanidade, manejo, qualidade do leite e gestão das propriedades. Nesse contexto, o Fórum surge como uma oportunidade para identificar gargalos e construir soluções conjuntas para o desenvolvimento sustentável da atividade”, destaca o professor.

Participação da comunidade

O Fórum é aberto a todos os públicos, incluindo produtores rurais, representantes do setor industrial e comercial, instituições públicas e demais interessados na cadeia produtiva do leite.

As inscrições podem ser realizadas pelo Sistema Unificado de Administração Pública (Suap), no endereço: https://suap.ifro.edu.br/eventos/inscricao/1/1320/.

Entre os resultados esperados estão a elaboração de uma agenda de ações estratégicas e a criação de um grupo de trabalho permanente para acompanhar as medidas definidas durante o Fórum.