TRT-14 reúne advocacia trabalhista no Concilia Café em preparação à Semana Nacional de Conciliação

Por CCOM/TRT-14

Publicada em 28/10/2026 às 14h49

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) realizou mais uma edição do Concilia Café no dia 23 de outubro, iniciativa voltada ao fortalecimento do diálogo entre a Justiça do Trabalho e a advocacia trabalhista, com foco na ampliação da cultura da conciliação e na construção de soluções consensuais para os conflitos trabalhistas.

O encontro, realizado no plenário do edifício-sede do TRT-14 em Porto Velho, contou com a participação de representantes da advocacia, do meio acadêmico, além da participação remota de mais de 40 advogados(as) trabalhistas de Rondônia e do Acre. A reunião foi conduzida pela secretária-geral Judiciária, Alessandra Felizardo, que apresentou um panorama dos resultados de conciliação alcançados pelo TRT-14 ao longo das ações de conciliação de 2026.

A apresentação destacou especialmente os números registrados durante as semanas temáticas, os benefícios da conciliação, iniciativas que mobilizam magistrados(as), servidores(as), advogados(as) e partes para estimular a resolução consensual dos processos.

Diálogo e fortalecimento da conciliação

Durante o encontro, o presidente do TRT-14, desembargador Ilson Alves Pequeno Junior, ressaltou a importância da aproximação institucional com a advocacia e do incentivo permanente à conciliação como instrumento de pacificação social.

"A conciliação é um dos caminhos mais importantes para garantir uma Justiça do Trabalho mais célere, acessível e efetiva. O Concilia Café representa essa disposição do Tribunal de ouvir a advocacia, compartilhar resultados e construir, de forma conjunta, soluções que atendam às necessidades dos trabalhadores e empregadores", destacou o presidente.

A juíza do Trabalho Fernanda Antunes Junqueira, coordenadora do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Disputas da Justiça do Trabalho (Nupemec-JT), também enfatizou a importância da participação ativa da advocacia na consolidação da cultura conciliatória e na identificação de oportunidades para a celebração de acordos.

"A advocacia é uma parceira essencial da Justiça do Trabalho na promoção da conciliação. Quando fortalecemos esse diálogo, inclusive com professores universitários e acadêmicos, ampliamos as possibilidades de construir soluções que atendam às necessidades das partes e garantam maior efetividade à prestação jurisdicional. Os resultados dessas mobilizações demonstram a importância do trabalho conjunto. Cada acordo representa um processo solucionado, a possibilidade de encerrar um conflito por meio do diálogo, com segurança jurídica e respeito aos direitos envolvidos", afirmou a magistrada.

Participação da advocacia e do meio acadêmico

Entre os participantes presenciais estavam Rodrigo Borges, conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB/RO) e presidente da Associação Rondoniense da Advocacia Trabalhista (Aronatra) e André Luiz Brum, professor da Universidade Federal de Rondônia (UNIR).

A participação dos representantes reforçou a importância da integração entre o Poder Judiciário, a advocacia e o meio acadêmico na discussão de práticas que favoreçam o acesso à Justiça e a solução consensual dos conflitos.

O Concilia Café também proporcionou um espaço de escuta e troca de experiências ao aproximar os profissionais que atuam diretamente nos processos trabalhistas das iniciativas desenvolvidas pelo Tribunal.

Conciliação como compromisso permanente

O Concilia Café integra os esforços do TRT-14 para fortalecer a política de tratamento adequado dos conflitos trabalhistas, estimulando o diálogo e a participação dos diferentes atores do sistema de Justiça.

A iniciativa reafirma o compromisso institucional com uma Justiça do Trabalho mais próxima da sociedade, que valoriza a escuta, a cooperação e a construção de soluções consensuais para assegurar direitos com maior agilidade e efetividade.

Quer Conciliar?

Ainda dá tempo de participar da Semana Nacional da Conciliação, de 03 a 06 de novembro, e incluir seu processo em pauta de conciliação, podendo as partes, advogados e sindicatos entrar em contato com a Secretaria-Geral Judiciária pelo e-mail [email protected], telefone (69) 3218-6404 ou pelo balcão virtual.