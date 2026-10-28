Trecho da rua João Batista entre Pará e Amazonas no Setor 04, está pronto para receber capa asfáltica

Por ASSESSORIA

Publicada em 28/10/2026 às 14h19

Nesta terça-feira (27), as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – Seminsp finalizaram o serviço de imprimação da Rua João Batista no trecho entre a Amazonas e Pará, no setor 04.

A imprimação é uma das fases que antecedem a pavimentação e tem a função de preparar e proteger a base da via. Com a conclusão desta etapa, o trecho está preparado para receber a aplicação da capa asfáltica, prevista para os próximos dias.

A obra integra as ações de expansão e melhoria da mobilidade urbana no município e é executada com recursos financeiros e maquinários próprios da Prefeitura de Jaru.

O prefeito Jeverson Lima destacou os impactos positivos dos investimentos em pavimentação e infraestrutura para o desenvolvimento do município. “Jaru vive um momento de valorização imobiliária e desenvolvimento econômico, graças aos investimentos constantes na infraestrutura e mobilidade urbana que nossa gestão tem realizado. Além disso, a população tem mais qualidade de vida e usufrui de uma cidade mais bonita e organizada”, avaliou.