Serviços de terraplanagem são executados pelo governo de RO na RO-494, em Primavera de Rondônia

Por Antonia Lima

Publicada em 28/10/2026 às 15h02

A Rodovia-494, no município de Primavera de Rondônia, está recebendo serviços de terraplanagem em um trecho de 1.500 metros, etapa fundamental para a preparação da via para receber pavimentação asfáltica. Os trabalhos são executados pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) e incluem a instalação de manilhas para auxiliar no escoamento pluvial das águas para uma via mais duradoura e segura.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as ações de melhoria contribuem diretamente para a qualidade de vida da população, com melhores condições de deslocamento, atendendo às necessidades de quem utiliza a estrada diariamente.

De acordo com o coordenador de Operações e Fiscalização (COF) do DER-RO, Leandro Risso, a execução dos serviços é importante para reduzir o acúmulo de água na pista e evitar que o escoamento inadequado comprometa a estrutura do trecho. Além do cuidado ser importante para que a pavimentação tenha condições adequadas e para que os usuários possam contar com uma estrada mais resistente ao longo do tempo.

O desenvolvimento dos municípios trás conexão para locais distintos. “Melhorar a infraestrutura rodoviária também significa criar condições para que os municípios se desenvolvam. Quando uma via oferece melhores condições de tráfego, ela pode facilitar o transporte de mercadorias, o acesso a diferentes localidades e a rotina de quem depende da estrada. Por isso que cada trabalho feito representa uma oportunidade de melhorar a ligação entre as pessoas e suas atividades”, afirmou o diretor-geral do DER-RO, Diego Muniz.