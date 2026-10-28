O lote residual do IRPF do mês de outubro/2026 contemplará mais de mil contribuintes no estado de Rondônia

Por RECEITA FEDERAL

Publicada em 28/10/2026 às 14h39

O crédito bancário das 184.442 restituições em todo o País será realizado ao longo do dia 30 de outubro, no valor total de R$ 531.601.793,51. Desse total, R$ 293.431.549,64 serão destinados a contribuintes que possuem prioridade legal, o que corresponde a 5.424 restituições para idosos acima de 80 anos, 27.948 restituições para contribuintes entre 60 e 79 anos, 4.047 restituições para contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e 8.827 restituições para contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Além disso, 121.531 restituições serão destinadas aos que não possuem prioridade legal, mas que receberam prioridade por terem utilizado a Declaração pré-preenchida e/ou optado por receber a restituição via PIX. Foram contempladas ainda 16.665 restituições destinadas a contribuintes não prioritários.

No estado de Rondônia, o valor total de R$ 4.255.714,01 será distribuído entre 1.384 contribuintes. Já na 2ª Região Fiscal, composta pelos estados do AC, AM, AP, PA, RO e RR, 10.677 contribuintes terão direito a créditos no valor total de R$ 25.288.041,69.

Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet (www.gov.br/receitafederal), clicar em "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, em "Consultar a minha Restituição". A página apresenta orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou uma consulta completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC. Se identificar alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificar a declaração, corrigindo as informações que porventura estejam equivocadas.