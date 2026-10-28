Assessoria de Alan Queiroz nega rompimento com o PL e reafirma alinhamento com Marcos Rogério

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 28/10/2026 às 11h43

PORTO VELHO, RO - A assessoria do deputado estadual Alan Queiroz (PL) desmentiu informações sobre um possível rompimento do parlamentar com o Partido Liberal e uma eventual aliança com outro parlamentar nas articulações para a próxima Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO). Segundo o gabinete, a especulação não corresponde à realidade, e o deputado reeleito permanece alinhado à legenda e ao grupo político de Marcos Rogério.

O esclarecimento ocorre após uma página de veículo de comunicação no Instagram levantar a possibilidade de Alan Queiroz deixar o PL e se aproximar de outro político. A publicação, apresentada em forma de questionamento, relacionou a hipótese às movimentações políticas envolvendo a futura composição do comando do Legislativo estadual.

De acordo com a assessoria, o conteúdo constitui uma fake news. O gabinete reafirmou que Alan Queiroz mantém seu compromisso político com o PL e com o grupo liderado por Marcos Rogério, sem qualquer indicação de afastamento ou mudança de posicionamento partidário.

Ainda conforme a manifestação, a participação do parlamentar nas negociações relacionadas à próxima Mesa Diretora ocorrerá dentro do projeto político do Partido Liberal, em alinhamento com a legenda e com Marcos Rogério.

Reeleito deputado estadual pelo PL nas eleições de outubro, Alan Queiroz seguirá integrado ao grupo partidário também nas discussões sobre a futura direção da Assembleia Legislativa de Rondônia, segundo a posição transmitida por sua assessoria.