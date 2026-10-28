Aposentadoria não é o fim da linha: Conecta Jaru reúne aposentados, instituições e empresários

Por sebrae

Publicada em 28/10/2026 às 12h02

Atividade apresentou oportunidades de qualificação, trabalho e geração de renda para pessoas aposentadas e 60+

O Conecta Jaru 2026 realizou, na tarde da última segunda-feira (26), a atividade “Aposentadoria não é o fim da linha”, voltada à valorização da experiência profissional e à ampliação das oportunidades para pessoas aposentadas e com mais de 60 anos que desejam permanecer ou retornar ao mercado de trabalho.

Promovida pelo Sebrae em Rondônia, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social de Jaru, a ação reuniu profissionais, instituições e empresários para apresentar informações e alternativas de qualificação, trabalho e geração de renda para esse público. A secretária municipal de Assistência Social, Leidiane Lima, participou da programação e acompanhou as discussões.

A presença da Secretaria reforçou o objetivo da atividade de integrar inclusão social, qualificação profissional e inserção produtiva. Entre os temas abordados, estiveram os aspectos legais relacionados ao retorno ou à permanência de aposentados no mercado de trabalho. A advogada Caroline Campos esclareceu dúvidas e orientou os participantes sobre direitos e questões jurídicas relacionadas ao tema.

A qualificação profissional também foi destaque na programação. O Senac apresentou oportunidades de capacitação e atualização de competências, mostrando caminhos para que os participantes se mantenham competitivos e preparados para as exigências do mercado.

Outro diferencial da atividade foi a participação de empresários locais, potenciais empregadores desse público. A iniciativa promoveu um ambiente de aproximação entre profissionais experientes em busca de novas oportunidades e empresas interessadas em valorizar conhecimentos adquiridos ao longo da trajetória profissional.

O Sine também participou da programação, apresentando informações sobre vagas disponíveis e orientações sobre acesso aos serviços de intermediação de emprego. A atividade reforçou, na prática, que a aposentadoria não precisa representar o fim da vida produtiva.

Os conhecimentos, competências e experiências acumulados ao longo dos anos podem continuar gerando oportunidades de trabalho, renda e até mesmo empreendedorismo. Durante o encontro, o gerente regional do Sebrae em Jaru, Cléris Jean Kussler, apresentou a programação do Conecta Jaru 2026 e destacou a proposta do evento de reunir diferentes públicos e instituições em torno do desenvolvimento regional, da qualificação profissional e da geração de oportunidades.

Conecta Jaru segue com programação diversificada

O Conecta Jaru 2026 acontece de 26 a 30 de outubro e reúne atividades voltadas ao empreendedorismo, educação financeira, inovação, marketing, comunicação, inclusão produtiva e desenvolvimento regional.

Entre os destaques da programação estão oficinas de vendas pelo Instagram, oratória e educação financeira. No dia 29 de outubro, o evento contará com a participação de Eduardo Feldberg, o Primo Pobre, em uma programação especial voltada aos estudantes e, às 19h, na palestra Virada Financeira com Primo Pobre. Os interessados podem acessar a Loja Sebrae - Conecta Jaru 2026 para conferir a programação completa e realizar inscrições nas atividades do evento.

Informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).