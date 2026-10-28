Ieda Chaves garante R$ 2 milhões em medicamentos para Hospital e UBSs de Guajará-Mirim

Por Assessoria

Publicada em 28/10/2026 às 11h17

A primeira remessa dos recursos para a aquisição de medicamentos essenciais que vão atender o Hospital Regional do Perpétuo Socorro e as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Guajará-Mirim, na Pérola do Mamoré, começou a chegar nesta semana. O investimento de cerca de R$ 2 milhões, junto à Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), foi garantido pela Indicação nº 16417/26, da deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil).

A aquisição inclui medicamentos de diferentes níveis de atenção (básico, estratégico, especializado e hospitalar), conforme a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME 2024) e a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME 2024-27), com mais de 300 itens. Entre eles, salbutamol, prednisona, sinvastatina, sulfato ferroso, albendazol, metronidazol e ácido fólico, além de losartana, enalapril, hidroclorotiazida e metformina, itens de uso contínuo.

De acordo com Ieda Chaves, a proposta é fortalecer a assistência farmacêutica, reconhecendo a importância dos medicamentos como elementos essenciais à promoção, proteção e recuperação da saúde da população. “Guajará-Mirim, localizado na região de fronteira do Estado de Rondônia, possui características geográficas e logísticas específicas, atende uma população diversificada e desempenha papel relevante no atendimento regional, inclusive em áreas de difícil acesso”, destacou no documento.

A parlamentar acrescentou que “a implementação da medida proposta proporcionará benefícios diretos à população, assegurando maior continuidade dos atendimentos, melhoria na qualidade dos serviços prestados e maior eficiência na gestão dos recursos públicos destinados à saúde”.

Agradecimento

Em vídeo nas redes sociais, o prefeito Fábio Netinho (PP) reconheceu a dedicação da parlamentar à cidade durante seu mandato. “Quero agradecer à deputada por essa parceria tão importante com Guajará-Mirim. Esses medicamentos vão ajudar a abastecer nossa rede municipal de saúde, ampliar o acesso aos tratamentos e garantir mais cuidado para a nossa população. Obrigado, deputada Ieda Chaves, por contribuir com a saúde e o bem-estar da nossa gente”, disse.

Unidades contempladas

O parecer técnico da Coordenadoria de Gestão e Assistência Farmacêutica (CGAF) garantiu que o benefício atenda as seguintes unidades de saúde: UBSs Irmã Maria Salete Stoff, Raimundo Rodrigues, Sandoval Meira, Irmã M. Agostinho e Delta S. Martinez; UBS Carlos Chagas; UBS Altamiro Barroso; CAPS Nossa Casa de Guajará-Mirim; Centro Odontológico Francisca Eunice Maciel; Hospital Regional do Perpétuo Socorro de Guajará-Mirim; e os postos de saúde Cachoeirinha, Altamiro Barroso, Delta Oliveira Martins e Francisca Eunice Maciel.