Inscrições para cursos técnicos integrados do IFRO são prorrogadas

Por ASCOM/IFRO

Publicada em 28/10/2026 às 14h10

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) prorrogou o prazo para inscrições dos cursos técnicos integrados ofertados no Processo Seletivo Unificado (PSU) 2027/1. A decisão foi tomada em virtude da restrição do acesso pela internet ao sistema de inscrições desde a tarde de quinta-feira, 22, motivada por questões de segurança cibernética, conforme comunicado publicado no Portal Institucional. Com isso, as inscrições para 2 mil vagas nos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio seguem abertas até as 23h59 desta quinta-feira, 29 de outubro.

Já as inscrições para os cursos técnicos subsequentes e de graduação também ofertados no PSU 2027/1 vão até o dia 13 de dezembro. A inscrição é gratuita e deve ser feita pela internet, no Portal de Seleção do IFRO.

Os cursos técnicos integrados são destinados a quem já concluiu o Ensino Fundamental ou aos estudantes do 9º ano que estão terminando essa etapa. Nessa modalidade, o estudante cursa o Ensino Médio e a formação técnica ao mesmo tempo. A seleção será feita sem prova, com base nas notas ou nos conceitos escolares do candidato, conforme as regras do edital.

Inscreva-se: https://tinyurl.com/IFRO-int-2027

Cursos disponíveis por campus

O processo seletivo oferece cursos técnicos integrados em diferentes áreas, como agropecuária, tecnologia, indústria, meio ambiente, gestão e produção de alimentos. Confira as opções por unidade:

- Campus Ariquemes: Agropecuária, Alimentos e Informática.

- Campus Cacoal: Agroecologia, Agropecuária e Informática.

- Campus Colorado do Oeste: Agropecuária.

- Campus Guajará-Mirim: Biotecnologia, Informática e Administração (EJA).

- Campus Jaru: Alimentos, Comércio e Zootecnia.

- Campus Ji-Paraná: Florestas, Informática e Química.

- Campus Porto Velho Calama: Edificações, Eletrotécnica, Informática e Química.

- Campus Porto Velho Zona Norte: Administração e Informática.

- Campus São Miguel do Guaporé: Agricultura.

- Campus Vilhena: Edificações, Eletromecânica e Informática.

Como fazer a inscrição

A inscrição deve ser feita exclusivamente pela internet. Antes de começar, o candidato deve separar o CPF, um documento oficial de identificação e o Histórico Escolar do Ensino Fundamental, boletim escolar ou outro documento equivalente.

O procedimento é o seguinte:

1 - Acesse o Portal de Seleção do IFRO: https://selecao.ifro.edu.br/.

2 - Localize o PSU 2027/1 para os cursos técnicos integrados ao Ensino Médio.

3 - Escolha o campus, o curso e o turno desejados. Depois, clique em “Inscreva-se”.

4 - Informe o CPF e a data de nascimento do candidato.

5 - Preencha os dados solicitados e responda ao questionário socioeconômico.

6 - Informe as notas ou os conceitos escolares do 6º ao 8º ano do Ensino Fundamental.

7 - Selecione a modalidade de concorrência, confira os dados e confirme a inscrição no sistema.

A seleção será feita em etapa única, por análise do desempenho escolar nas áreas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia, considerando as notas ou os conceitos do 6º ao 8º ano do Ensino Fundamental. Não haverá aplicação de prova.

Prazo e acompanhamento

Conforme novo cronograma, as inscrições para os cursos técnicos integrados terminam às 23h59 de 29 de outubro. O resultado preliminar está previsto para 30 de outubro. Já o resultado final deve ser publicado em 9 de novembro. A primeira chamada para matrícula está prevista para 10 de novembro de 2026.

Os candidatos devem acompanhar as publicações e possíveis alterações no Portal de Seleção do IFRO.

Acesse os editais:

Cursos Técnicos Integrados: https://tinyurl.com/IFRO-int-2027

Cursos Técnicos Subsequentes: https://tinyurl.com/IFRO-sub-2027

Cursos de Graduação: https://tinyurl.com/IFRO-grad-2027