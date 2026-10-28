Homem em situação de rua é encontrado morto embaixo de Kombi

Por Folha do Sul

Publicada em 28/10/2026 às 13h50

O corpo de um homem de 36 anos, identificado como Claudemir, foi encontrado na madrugada desta quarta-feira, 28, no pátio de um posto de combustíveis, na avenida Paraná, em Vilhena. O cadáver não apresentava sinais de violência, segundo as informações iniciais.

O FOLHA DO SUL ON LINE conversou com o dono de uma oficina que funciona na local, e que chegou para trabalhar por volta das 5:40h. Ao ver o homem embaixo de uma kombi abandonada, a testemunha imaginou que o desconhecido estivesse dormindo.

Após perceber que a vítima, que costumava ser vista nas proximidades das UPA, continuava sem se mexer, o mecânico acionou a Polícia Militar, que por sua vez mobilizou o Corpo de Bombeiros. A corporação contatou o óbito, aparentemente decorrente de causas naturais.

Como o personagem em situação de rua não portava nenhum tipo de documento, a funerária Santo Cristo, que fez a remoção do cadáver, está tentando localizar familiares dele. Conforme conhecidos, Claudemir mantinha uma relação homoafetiva com um parceiro que ainda não apareceu para fazer o reconhecimento oficial.