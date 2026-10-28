Passageiro embriagado é preso após causar confusão em ônibus na rodoviária

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 28/10/2026 às 09h00

Um passageiro foi preso pela Polícia Militar após se recusar a desembarcar de um ônibus e dificultar a atuação dos agentes de segurança no Terminal Rodoviário de Vilhena, em Rondônia. O homem, que apresentava sinais de embriaguez, acabou encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde foi apresentado à autoridade policial de plantão.

Antes da prisão, uma equipe da PM havia sido acionada para atender a uma ocorrência envolvendo perturbação do sossego em um veículo de transporte intermunicipal e interestadual. O chamado foi registrado na madrugada de sábado (24), nas proximidades da Rádio Patrulha, com informações repassadas por funcionários da empresa responsável pelo ônibus.

Segundo os relatos recebidos pelos policiais, o passageiro estava embriagado, consumia bebidas alcoólicas durante a viagem e provocava transtornos dentro do coletivo. Garrafas de bebida teriam sido levadas pelo próprio homem.

A situação levou os funcionários a tentarem resolver o problema por meio do diálogo. Diante do comportamento inadequado e do descumprimento das normas internas de segurança da transportadora, foi solicitado que o passageiro desembarcasse voluntariamente. A orientação, entretanto, não foi atendida.

Quando chegaram ao terminal, os militares verificaram que o homem apresentava desequilíbrio, olhos avermelhados, forte odor etílico, roupas desalinhadas e fala arrastada, características compatíveis com os relatos de embriaguez.

Durante a intervenção, foi oferecida ao passageiro a possibilidade de registrar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), caso colaborasse com os procedimentos. Ele se recusou a obedecer às determinações policiais e dificultou o andamento da abordagem.

Diante da resistência, os agentes utilizaram força física para realizar a contenção. O homem foi algemado e colocado no compartimento destinado ao transporte de detidos.

Posteriormente, o passageiro foi encaminhado ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para a realização do teste do etilômetro, ao qual concordou em se submeter. O aparelho registrou 0,56 miligrama de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, resultado superior ao limite legal.

Após o procedimento, foi dada voz de prisão ao envolvido, que acabou conduzido à UNISP juntamente com seus pertences e uma quantia em dinheiro, para a adoção das providências cabíveis.