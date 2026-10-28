SINTERO anuncia pagamento de insalubridade em novembro para servidores de Porto Velho

Por Assessoria

Publicada em 28/10/2026 às 09h42

O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO) informa que, durante reunião com a Secretaria Municipal de Administração (SEMAD), foi firmado o compromisso de realizar o pagamento do adicional de insalubridade na folha salarial de novembro e iniciar, em dezembro, o pagamento dos reflexos das horas extras.

O sindicato divulga a lista com os nomes e os cargos dos profissionais contemplados com os benefícios, e para consultar os valores, devem procurar a entidade ou os diretores.

Caso seu nome não conste na lista ou você considere ter direito a receber algum desses benefícios, procure o sindicato para verificar sua situação e obter os esclarecimentos necessários.

O SINTERO segue acompanhando as tratativas e trabalhando em defesa dos direitos de seus filiados e filiadas.