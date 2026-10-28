Mosquini reúne equipe de transição e discute preparativos para a Rondônia Rural Show 2027

Por Assessoria

Publicada em 28/10/2026 às 10h30

O coordenador do governo de transição, deputado federal Lúcio Mosquini, reuniu a equipe nesta terça-feira, 27 de outubro, para tratar da Rondônia Rural Show, considerada a maior feira de agronegócio da Região Norte do país.

O evento é uma das principais vitrines do agronegócio brasileiro, movimentando a economia, fomentando negócios, apresentando novas tecnologias e criando oportunidades para produtores rurais, empresários e investidores.

Durante a reunião, a equipe discutiu a necessidade de iniciar desde já os processos e os encaminhamentos necessários para dar continuidade aos preparativos da Rondônia Rural Show 2027. O objetivo é garantir planejamento, organização e tempo hábil para que todas as etapas sejam conduzidas adequadamente.

A atenção antecipada é fundamental para assegurar a continuidade dos trabalhos e preservar a grandeza que a feira conquistou ao longo dos anos, mantendo sua relevância para o agronegócio e para o desenvolvimento econômico de Rondônia.

O governo de transição busca reunir informações, identificar as demandas e organizar as próximas etapas para que a nova gestão dê sequência aos preparativos e a Rondônia Rural Show 2027 aconteça à altura da importância que o evento representa para o estado.