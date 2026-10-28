Ginastas do Construindo Campeões representam Porto Velho em competição nacional em novembro

Por André Oliveira

Publicada em 28/10/2026 às 11h17

A dedicação de anos de treinamento vai ganhar mais um capítulo especial na trajetória de duas atletas do projeto Construindo Campeões, desenvolvido pela Prefeitura de Porto Velho. As ginastas July Maciel e Manu representarão o município em uma competição nacional de ginástica rítmica, realizada de 03 a 08 de novembro, em Aparecida do Norte, São Paulo.

A participação na competição é resultado de uma caminhada construída com disciplina, persistência e superação. Para as duas atletas, chegar ao cenário nacional representa muito mais do que uma classificação: é a oportunidade de mostrar o resultado de anos de preparação e acreditar que cada etapa do processo vale a pena.

Conquistas que marcam uma trajetória

Para July Maciel, 2026 representa um marco especial. Após nove anos de treinamento no projeto da Prefeitura de Porto Velho, a ginasta conquistou a classificação para a competição nacional durante a seletiva do Torneio Regional – Etapa Norte. Na disputa, foi eleita a melhor ginasta da categoria adulta, nível II, conquistando o título de campeã geral, campeã no aparelho bola e medalha de bronze no aparelho fita.

A participação no nacional também tem um significado especial por marcar a primeira competição oficial de July nesse nível, coroando quase uma década de dedicação à ginástica rítmica.

A trajetória de Manu também é marcada pela capacidade de transformar dificuldades em motivação. Em 2025, após não conseguir apresentar o desempenho esperado e ficar de fora da competição nacional, a atleta precisou lidar com a frustração e refletir sobre o que poderia melhorar. A experiência ficou registrada em uma lição que precisou escrever no caderno, como parte do aprendizado daquele momento.

Atleta alcança novo resultado na ginástica rítmica após intensificar sua preparação

Em 2026, Manu voltou com um objetivo: superar a experiência anterior e demonstrar todo o seu potencial. Com mais preparação e confiança, alcançou o resultado esperado e conquistou o título de campeã absoluta, garantindo sua presença na competição nacional.

As histórias das duas ginastas mostram que o caminho até o alto rendimento é feito de desafios, recomeços e persistência. Cada treino, cada correção e cada dificuldade enfrentada contribuíram para que July e Manu chegassem a essa nova etapa.

O esporte como oportunidade de transformação

O secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), Cássio Moura, destaca a importância de iniciativas que incentivam o esporte e oferecem oportunidades para crianças e jovens desenvolverem suas habilidades.

“Ver atletas do Construindo Campeões alcançando uma competição nacional é motivo de orgulho. July e Manu são exemplos de dedicação e persistência, e esperamos que essa experiência inspire outras crianças e jovens a acreditarem no próprio potencial”.

Professora Francimeire Lavareda destaca a evolução das atletas ao longo da preparação

A professora Francimeire Lavareda ressalta a importância do processo de preparação e da evolução individual das atletas, tanto dentro quanto fora do ambiente esportivo.

“Por trás de cada resultado existe uma caminhada que nem sempre é fácil. São anos de treino, disciplina, correções e superação. A July construiu essa conquista ao longo de nove anos no projeto, e a Manu mostrou que uma experiência difícil não precisa definir o futuro. Ver as duas chegando ao nacional é motivo de muita alegria e demonstra o valor de acreditar no processo”, conclui.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, também reforça o papel do esporte na formação de cidadãos e na criação de novas perspectivas para a juventude.

“Investir no esporte é investir nas pessoas, nos sonhos e no futuro da nossa cidade. A história da July e da Manu mostra como o incentivo e a oportunidade podem transformar trajetórias. Porto Velho estará representada por duas atletas que carregam talento, dedicação e muita superação. Que essa participação seja mais um passo de grandes conquistas”.