Luta pela liderança do Brasileirão; Flamengo tenta vaga na justiça; Tabelinha Rondoniense ...

Por João Rafael Costa

Publicada em 28/10/2026 às 09h15

Briga pela liderança no Brasileirão. Flamengo tenta vaga da Libertadores na justiça. No Tabelinha: mais uma medalha no Jogos da Juventude, superação no Ironman e falta de verba no Basquete.

Luta pela liderança do Brasileirão e contestação judicial contra o Estudiantes na Libertadores.

Brasileirão - A disputa pelo título do Brasileirão pegou fogo. Liderando com 70 pontos após vencer o Atlético-MG por 3 a 2, o Flamengo sente o Palmeiras (69 pontos) na sua cola nas últimas seis rodadas. O Verdão pode assumir a ponta provisória hoje (28) se vencer o clássico contra o Santos na Vila Belmiro, torcendo para que Vitor Roque reforce o ataque.

Para segurar o topo, o Rubro-Negro faz clássico com o Vasco na quinta-feira (29), no Nilton Santos, sabendo que só a vitória garante a liderança isolada. Com 18 pontos em disputa, as duas equipes medem forças antes do aguardado confronto direto que promete incendiar a 36ª rodada.

Libertadores - A eliminação do Flamengo na semifinal da Libertadores ganhou um novo capítulo nos tribunais. O clube carioca aguarda o julgamento final do CAS (Corte Arbitral do Esporte) sobre a elegibilidade de Marcos Rojo. O Estudiantes conseguiu uma liberação provisória para escalar o zagueiro no Maracanã — onde venceu nos pênaltis após 0 a 0 —, mas a Conmebol já havia recusado sua inscrição duas vezes.

O Mengão apresentou reclamação formal e exige uma resposta antes da decisão contra o Palmeiras, em 28 de novembro. A liminar permitiu o jogo, mas não blindou os argentinos de eventuais punições. O caso segue aberto e promete ferver os bastidores.

Tabelinha Rondoniense

Pódios de Felipe Souza, trajetória de Rhuana Ribeiro e luta da Seleção Feminina por recursos.

Jogos da Juventude - O ciclismo de Rondônia está em festa. O jovem estudante-atleta Felipe Souza, de 16 anos, voltou ao pódio nos Jogos da Juventude 2026, em Foz do Iguaçu (PR), conquistando sua segunda medalha na competição nacional. Após faturar o bronze na prova de velocidade, o portovelhense deu um show de estratégia e esforço físico ao garantir mais um pódio, desta vez na disputadíssima prova de resistência.

Emocionado, Felipe dedicou a conquista ao pai, Vanderley, ressaltando o apoio familiar na sua trajetória. O técnico Fredson Martins e a Seduc-RO celebraram o desempenho do jovem talentoso, que colocou o estado em destaque no cenário esportivo nacional.

Ironman - Uma verdadeira aula de disciplina e força mental. A arquiteta rondoniense Rhuana Ribeiro, de 35 anos, viveu um momento inesquecível ao cruzar a linha de chegada do Ironman 70.3, em Jurerê (SC). Atleta amadora da Team Noguez, ela superou cirurgias nos dois joelhos e 11 meses de preparação intensa para encarar 113 km entre natação, ciclismo e corrida.

Com apoio médico e nutricional — perdendo 7 kg e ganhando massa magra —, Rhuana conciliou a rotina de treinos diários com a arquitetura. Ao lado de outros dois atletas de RO, ela celebrou a conquista: "Quem manda no corpo é a cabeça".

Basquete - Fora das quadras, o maior adversário da Seleção Rondoniense Feminina de Basquetebol Sub-16 é a falta de recursos. Garantida na Série Prata do Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais, que ocorre de 22 a 30 de novembro em Nova Friburgo (RJ), a equipe corre o risco de ficar de fora do torneio por falta de verba para custear a viagem.

Sem recursos disponíveis via Programa Pró-Atleta no momento, a Federação Rondoniense (FRB) apela ao apoio da iniciativa privada e à mobilização de deputados estaduais via emendas. O presidente Didica reforça que a viagem vai além do esporte, sendo vital para a formação e o futuro das jovens atletas.