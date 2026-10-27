Copa Pacarana de Futebol Society 2026 tem sua abertura programada para sábado

Por Luizinho Carvalho/ espigaonews

Publicada em 27/10/2026 às 08h40

A tradicional Copa Pacarana de Futebol Societe é uma realização da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer (SEMELC) com o apoio do vereador Bahia (PL). A competição irá promover a participação de atletas nas três categorias: Titular, Aspirantes e o feminino.

A Copa Pacarana de Futebol Societe nesta edição de 2026 não contara com a participação de times da categoria Master uma vez que não foi possivel apresentar um número suficiente de equipes para a sua inclusão na competição (no mínimo 4 equipes).

Esta edição da Copa será realizada em uma nova sede. “Uma maneira de valorizar as comunidades que todos os anos participam da competição”, pontuou o vereador Bahia que coordena os trabalhos de preparação do novo espaço aonde serão realizados os jogos da Copa Pacarana.

Segundo o titular da pasta da Semelc, secretário Wedson Cicero Tiburtino da Silva a partida de abertura será na sede no Pacarana assim como as finais. “Estamos preparando um novo espaço dentro do antigo estadio do Pacarana para realizar essa competição”. citou o secretário.

A reportagem do espigaonews conversou com o secretário Wedson que confirmou a data de abertura da competição para o próximo sábado dia 31 no campo novo que está sendo preparado próximo ao Posto de Saúde do Pacarana.

O secretário Wedson afirmou a reportagem que ele e sua equipe estarão no Pacarana amanha (terça-feira) para acompanhar os trabalhos que estão sendo executados na preparação do campo e tambem realizar o “Conselho Arbitral” com os dirigentes na escola Tancredo as 19 horas.