Força Tática prende dupla com maconha e cocaína no Orgulho do Madeira

Por pvhnoticias.com

Publicada em 27/10/2026 às 09h15

Uma ação de policiais da Força Tática do 5º Batalhão na noite desta segunda-feira (26), resultou na prisão de dois homens por tráfico de drogas.

O flagrante aconteceu na Rua Ariquemes, residencial Orgulho do Madeira, bairro Socialista, zona leste de Porto Velho.

De acordo com a PM, a guarnição fazia patrulhamento pelo local, quando avistou a dupla a pé, em seguida os suspeitos tentaram mudar de direção ao verem a viatura, e um deles se desfez de uma sacola quando foram abordados.

Durante a revista os policiais encontraram na sacola porções de maconha e cocaína, além de uma balança de precisão. Ambos foram encaminhados ao Departamento de Flagrantes.