Homem de 42 anos é morto a facadas em Ji-Paraná

Por rondoniatual.com

Publicada em 27/10/2026 às 08h50

Um homem identificado como Denilson de 42 anos, foi morto a facadas na madrugada desta terça-feira (27), na T-23, no bairro JK, em Ji-Paraná (RO). A vítima foi encontrada caída em uma área de uma residência, em frente às lojas Taj Mahal, com uma perfuração no peito.

Segundo as informações apuradas, Denilson não resistiu ao ferimento e morreu ainda no local, antes de conseguir informar quem teria cometido o ataque.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao endereço para colher informações sobre o caso. Conforme os relatos iniciais, momentos antes do crime, o homem estaria ingerindo bebidas alcoólicas em casa quando o crime aconteceu.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre como o ataque aconteceu, quem teria desferido o golpe de faca ou qual seria a motivação do homicídio.

A perícia técnica realizou os procedimentos necessários no local, e o corpo foi liberado após a conclusão dos trabalhos.

O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes, que buscam esclarecer as circunstâncias do crime e identificar o responsável pela morte de Denilson.

A autoria e a motivação do homicídio ainda são desconhecidas.