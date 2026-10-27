Xi Jinping, da China, parabeniza Lula por reeleição e fala em

Por G1

Publicada em 27/10/2026 às 09h34

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da China, Xi Jinping, cumprimentam-se cerimônia no Palácio do Povo, em Pequim, no dia 13 de maio de 2025 — Foto: Ricardo Stuckert/Presidência da República

O presidente chinês, Xi Jinping, parabenizou nesta terça-feira (27) o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela reeleição e falou em "relação mais proeminente" com o Brasil.

A China é o principal parceiro comercial do Brasil no mundo. Xi Jinping ainda não tinha se pronunciado após o resultado da eleição no Brasil.

Segundo a agência de notícias estatal chinesa Xinhua, Xi enviou uma mensagem à Lula desejando parabéns e destacou que o brasileiro "tem dado importantes contribuições para o desenvolvimento das relações China-Brasil".

"Nos últimos anos, o presidente Lula e eu mantivemos estreita comunicação por diversos meios, liderando conjuntamente a construção de uma comunidade China-Brasil com um futuro compartilhado para um mundo mais justo e um planeta mais sustentável, rumo a novos progressos", disse o presidente chinês. "A natureza global, estratégica e de longo prazo da relação bilateral tornou-se mais proeminente, servindo como modelo de unidade e cooperação entre os países do Sul Global".

Xi Jinping, ainda de acordo com a Xinhua, se disse "disposto a trabalhar com o presidente Lula para conduzir a construção da comunidade China-Brasil com um futuro compartilhado a novos patamares, abrindo perspectivas mais amplas para a cooperação estratégica abrangente entre os dois países e aprimorando continuamente o bem-estar dos dois povos".

O vice-presidente da China, Han Zheng, também enviou uma mensagem ao vice-presidente Geraldo Alckimin pela reeleição, disse a Xinhua.

Trump questiona pleito, mas diz gostar de Lula

Na segunda-feira (26), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também se pronunciou sobre a reeleição de Lula. Questionado sobre os resultados, Trump afirmou que a eleição no Brasil "pareceu mais uma eleição fraudada", sem apresentar qualquer indício de irregularidade.

No entanto, afirmou gostar de Lula.

“Eu não tomei partido, mas pareceu mais uma eleição fraudada”, afirmou Trump, sem apresentar nenhuma prova. “Para mim, pareceu muito ruim.”

O resultado do 2º turno foi confirmado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, ainda na noite de domingo (25).

Lula derrotou Flávio Bolsonaro (PL), aliado de Trump, no segundo turno da eleição presidencial. O petista recebeu 51,79% dos votos válidos, contra 48,21% do senador, uma vantagem de 4,4 milhões de votos.

Questionado por jornalistas se faria algo a respeito do resultado, Trump afirmou que "não governa o Brasil" e que gosta do presidente Lula.

“Eu não governo o Brasil. Eu governo os Estados Unidos. Gosto do Lula. Me dou muito bem com ele, mas a prorrogação concedida foi muito estranha.”

O ex-chanceler Celso Amorim, assessor de Lula para assuntos internacionais, criticou as falas do americano acerca do processo eleitoral do Brasil.

"Ele [Trump] está mal informado. Declaração contraditória, depois diz que gosta do Lula. Quem tentou fraudar a eleição foi a Meta, obstruindo e restringindo as nossas colocações. Só se ele está se referindo à Meta", afirmou Amorim ao g1.

Outros líderes de direita do continente, como o presidente colombiano Abelardo de la Espriella e a peruana Keiko Fujimori - ambos aliados de Trump - reconheceram o resultado das eleições e parabenizaram o petista.