Parque Circuito reabre com mais de 15 mil visitantes e primeira fonte interativa de Rondônia

Por Carla Maia

Publicada em 27/10/2026 às 10h18

O último sábado (24) foi marcado por alegria, diversão e um novo capítulo na história do Parque Circuito Doutor José Adelino. A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), realizou a entrega da primeira etapa da revitalização de um dos espaços de lazer mais tradicionais da capital. A reabertura aconteceu às 15h e reuniu mais de 15 mil visitantes, que aproveitaram a programação e conheceram as novas estruturas do parque.

Prestes a completar 60 anos de história, o Parque Circuito passou por uma ampla revitalização, com melhorias na infraestrutura, renovação dos ambientes e implantação de novos espaços de convivência. As intervenções ampliaram as opções de lazer gratuito e proporcionaram melhores condições para a utilização do espaço pela população.

Um dos momentos mais aguardados foi o acionamento da primeira fonte interativa de Rondônia, composta por 47 jatos de água. A novidade atraiu crianças e adultos, que aproveitaram a nova atração para brincar e se refrescar. O prefeito Léo Moraes participou desse momento ao lado das crianças.

“Estamos devolvendo à população um espaço renovado, preparado para receber as famílias, incentivar o esporte e proporcionar momentos de lazer e convivência. O Parque Circuito faz parte da história da nossa cidade, e queremos que continue sendo um lugar de encontro, diversão e boas memórias para as próximas gerações”, destacou o prefeito Léo Moraes.

A reabertura permitiu que os moradores voltassem a frequentar o parque e conhecessem as melhorias realizadas nesta primeira etapa. Além da fonte interativa, o espaço conta com estruturas destinadas às atividades físicas, brincadeiras e momentos de convivência em família.

NOVOS ESPAÇOS PARA TODA A FAMÍLIA

A primeira etapa da reforma contemplou a renovação dos banheiros, melhorias na acessibilidade, revitalização do Espaço Brincar (playground), implantação de espaço pet, academia ao ar livre, equipamentos de calistenia, deck de madeira e modernização da iluminação.

As intervenções foram planejadas para ampliar as possibilidades de uso do parque, com ambientes destinados à prática esportiva, às atividades físicas, às brincadeiras e à convivência entre as famílias.

TRABALHO DE REVITALIZAÇÃO

À frente da execução da obra, o presidente da Emdur, Bruno Holanda, acompanhou as diferentes etapas da revitalização, desde as intervenções estruturais até os preparativos finais para a entrega.

Presidente da Emdur, Bruno Holanda, destaca as melhorias realizadas no Parque Circuito

A reforma mobilizou equipes de diferentes áreas, com serviços de construção, recuperação de estruturas, instalação de equipamentos, paisagismo e melhorias na iluminação.

Durante os preparativos para a reabertura, Bruno Holanda destacou a satisfação de participar da recuperação do espaço.

“Estamos trabalhando para transformar esse ambiente, com melhorias na iluminação e novas instalações que vão contribuir para a recuperação do parque. É muito gratificante participar desse processo e estamos ansiosos para ver esse lugar ganhando vida outra vez, com as famílias ocupando o espaço, as crianças brincando e a população aproveitando tudo o que ele tem a oferecer”, afirmou o presidente da Emdur.

A expectativa mencionada durante os preparativos se concretizou com a presença dos visitantes na reabertura, quando as famílias puderam conhecer as novas atrações e utilizar os ambientes revitalizados.

O evento também contou com a participação de mais de 150 voluntários, que contribuíram com a organização, o acolhimento do público e o apoio às atividades realizadas durante a programação.

ENTARDECER COM CRISTO MARCOU A CELEBRAÇÃO

Além das atrações de lazer, a reabertura contou com o Entardecer com Cristo, programação especial de música gospel e louvor que reuniu famílias em um momento de fé e confraternização.

Entre as atrações anunciadas estavam a cantora gospel Cris Loren e o Ministério Juntos por Cristo, que integraram a programação cultural e religiosa preparada para a ocasião.

A entrega da primeira etapa da revitalização marcou a retomada das atividades em um espaço que atravessa gerações e faz parte da memória dos moradores de Porto Velho.

Com a reabertura, o Parque Circuito Doutor José Adelino volta a oferecer ambientes destinados ao lazer, à prática de atividades físicas e à convivência, com estruturas disponíveis para crianças, jovens, adultos e pessoas idosas.