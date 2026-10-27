Marcos Rogério diz que “Rondônia não vai parar” após vitória de Lula no segundo turno

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 27/10/2026 às 11h02

PORTO VELHO, RO - O governador eleito de Rondônia, Marcos Rogério (PL), publicou na segunda-feira (26) um vídeo nas redes sociais sobre o resultado do segundo turno da eleição presidencial, vencido por Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na gravação, ele se dirige aos eleitores que esperavam a vitória de Flávio Bolsonaro, candidato do seu partido: "Eu sei como você acordou hoje. Eu também acordei assim. Não era esse o resultado que a gente esperava."

Na legenda da publicação, o governador eleito resumiu a mensagem: "Sei que muitos rondonienses acordaram hoje tristes e preocupados com o futuro. Eu também esperava um resultado diferente." Em seguida, completou: "Mas uma coisa é certa: Rondônia não vai parar!"

No vídeo, Marcos Rogério cita o clima entre os apoiadores depois da apuração. "As pesquisas davam esperança", disse. "O sentimento é de raiva, indignação e medo do futuro." Ele também falou das preocupações de quem trabalha no campo: "E eu sei que tem preocupação verdadeira com o trabalho, com as contas, com a lavoura."

O governador eleito, que toma posse em janeiro, usou a parte final da gravação para falar da gestão. "Em janeiro assumiremos o governo. E o meu compromisso é um só. Fazer tudo que for preciso para o estado voltar ao caminho da prosperidade", afirmou. "Vou defender quem produz e não vou deixar ninguém para trás."

Pelos dados do Tribunal Superior Eleitoral, com 100% das 499.248 seções totalizadas, Lula foi eleito com 51,79% dos votos válidos, o equivalente a 64.256.232 votos. Flávio Bolsonaro recebeu 48,21%, ou 59.826.041 votos. Dos 158.745.502 eleitores aptos, 128.236.074 votaram; os votos em branco somaram 1,12% e os nulos, 2,12%.

Em Rondônia, o resultado foi o inverso do nacional. Flávio Bolsonaro teve 69,61% dos votos válidos (674.382 votos) e Lula, 30,39% (294.446 votos), com as 4.698 seções do estado totalizadas. Como já tinha acontecido no primeiro turno, o candidato do PL venceu em todos os municípios rondonienses.

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, divulgou uma nota oficial em que o partido reconhece a derrota, mas faz ressalvas. "Reconhecemos o resultado presidencial, proclamado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas entendemos que os questionamentos levantados precisam ser devidamente esclarecidos dentro de um debate político equilibrado e democrático", diz o texto.

Na mesma nota, o partido afirma que Flávio venceu o primeiro turno com vantagem de 2,2 milhões de votos e que o segundo turno ocorreu "em um cenário marcado por medidas fortemente eleitoreiras, com impacto econômico e social". O PL também destaca o tamanho da bancada que sai das urnas: 121 deputados federais, 29 senadores, 229 deputados estaduais e distritais e seis governadores.

No mesmo dia em que publicou o vídeo, Marcos Rogério, que preside o PL em Rondônia, levou ao Tribunal Regional Eleitoral um pedido de informações sobre a votação. O requerimento, protocolado na segunda-feira sob o número 0601401-56.2026.6.22.0000, quer saber quantos votos foram registrados no estado depois das 16h de domingo (25).

O pedido envolve a decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, que prorrogou a votação do segundo turno até as 19h de Brasília, 18h em Rondônia: duas horas além do horário previsto. Segundo o requerimento, o TRE-RO fez uma sessão extraordinária às 16h45 e decidiu manter a votação nas seções que ainda não tinham encerrado formalmente os trabalhos.

O partido pede a lista das seções que ficaram abertas, com o horário de fechamento e o número de votos de cada uma, separados por município, zona e seção. Quer também distinguir os eleitores que já estavam na fila às 16h daqueles que chegaram depois, além de cópias da ata da sessão extraordinária, dos arquivos de log das urnas, dos boletins de urna e dos registros digitais do voto.

O advogado eleitoral Nelson Canedo, autor do requerimento, afirma que o pedido não parte de uma conclusão antecipada. "Não estamos trabalhando com especulações. Queremos documentos, horários, números e informações verificáveis", disse.

Até agora, o número de votos registrados durante a prorrogação em Rondônia não foi divulgado. O PL pediu urgência ao TRE-RO e informou que vai acompanhar o andamento do processo e tornar públicos os dados oficiais quando forem apresentados pela Justiça Eleitoral.