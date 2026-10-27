Transparência: Justiça do Trabalho da 14ª apresenta resultados da gestão 2025

Por CCOM/TRT-14

Publicada em 27/10/2026 às 11h32

Em um exercício contínuo de transparência e compromisso com o controle social, o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) disponibilizou o relatório consolidado de resultados das Diretrizes da Gestão referentes ao exercício de 2025. O documento reflete o cumprimento das metas estabelecidas para o biênio 2025/2026, alinhadas às diretrizes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O relatório completo pode ser consultado por meio do portal oficial do Tribunal.

O relatório apresenta, de forma detalhada, o desempenho institucional em pilares fundamentais para a eficiência do serviço público. Entre as principais entregas, destacam-se a equalização da força de trabalho nas unidades de primeiro grau e a reestruturação administrativa, medidas voltadas diretamente à melhoria da prestação jurisdicional. O documento também evidencia o avanço em políticas de sustentabilidade e a continuidade de projetos estruturantes que asseguram a perenidade da estratégia institucional.

Diagnóstico para o futuro

Além de prestar contas sobre o ano vigente, o relatório cumpre o papel estratégico de servir como diagnóstico para o futuro. Os dados e indicadores consolidados pela Secretaria de Governança e Gestão Estratégica (de ) são elementos fundamentais para o desenho do próximo ciclo de planejamento, o INOVA14 (2027-2032), garantindo que as futuras ações do Tribunal sejam pautadas em evidências e necessidades reais do corpo funcional e da sociedade.



A disponibilização pública do relatório visa democratizar o acesso à informação sobre o desempenho do Regional, permitindo que advogados, jurisdicionados e a comunidade em geral acompanhem a aplicação dos recursos e os resultados das estratégias de gestão.