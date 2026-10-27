Por Assessoria

Publicada em 27/10/2026 às 11h56

O Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário do Estado de Rondônia (Sinjur) torna público seu processo eleitoral, conforme os editais 007 e 008/2026, Regulamento da Eleição Triênio 2027/2029, ‘Requerimento de Registro de Chapa’ e ‘Autorização para Participação nas Eleições’.

Os referidos documentos foram publicados no Diário da Justiça Eletrônico n. 197, páginas 186/190, na mesma data afixados na sede do SINJUR em Porto Velho e publicado no site do sindicato, bem como encaminhados para publicação em 02 (dois) jornais eletrônicos (site https://rondoniaovivo.com/ e https://www.tudorondonia.com/ ), conforme Estatuto do Sinjur e Regulamento da Eleição – Triênio 2027/2029.

Nos termos do Edital n. 008/2026 e art. 82, caput, do Estatuto do Sinjur, o prazo para registro de Chapas será de 5 (cinco) dias corridos, contados da data da publicação do regulamento da eleição. Consoante art. 105, na contagem dos prazos serão excluído o dia do começo e incluído o do vencimento, e sendo prorrogado para o primeiro dia útil se o vencimento cair em sábado, domingo ou feriado.

Dessa forma, o registro de chapas se dará de forma contínua a partir desta data (27/10/2026) até o dia 03/11/2026, às 23h59m.

O ‘requerimento de registro de chapa’ deverá ser encaminhado à Comissão Eleitoral, e-mail [email protected] , instruído com a ‘autorização para participar das eleições’ de todos os integrantes da chapa, bem como demais documentos descritos no art. 75 e art. 82, §2º, do Estatuto Social do SINJUR.

Nos termos do Edital n. 007/2026, a Assembleia Geral Ordinária para escolha dos membros da Diretoria Administrativa do triênio 2027/2029 ocorrerá em 27/11/2026, de modo PRESENCIAL e VIRTUAL, no horário compreendido entre as 08h30 e 16h30 (horário local), sendo que a votação dar-se-á de modo VIRTUAL, por meio do sítio eletrônico https://app.panagora.com.br/sinjur/assembleia (ou link específico disponibilizado pelo Sinjur), no horário compreendido entre as 09h00 e 16h00 (horário local).

Demais informações podem ser obtidas nos Editais 007 e 008/2026 e Regulamento das Eleições, que seguem anexos.