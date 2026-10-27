Há 46 anos na Prefeitura, Brito guarda na memória as transformações do serviço público

Por Jhon Silva

Publicada em 27/10/2026 às 11h03

Servidor acompanhou a modernização da administração municipal e relembra uma vida de trabalho, dedicação e conquistas

Há 46 anos na Prefeitura de Porto Velho, Brito ajudou a estruturar o setor gráfico municipal.

Muito antes dos computadores, das impressoras modernas e dos sistemas digitais, o trabalho na Prefeitura de Porto Velho dependia de máquinas simples, papel, tinta e muita dedicação. Quem conhece bem essa realidade é Almerindo Brito de Sousa, de 74 anos, conhecido carinhosamente como Brito, que há 46 anos faz parte da história do serviço público municipal.

Nascido em Porto Velho, Brito ingressou na Prefeitura em abril de 1980. Na época, já tinha experiência com serviços gráficos e topografia, conhecimentos que abriram as portas para uma trajetória profissional marcada por desafios e responsabilidades.

O convite para trabalhar no município surgiu em um período em que a administração enfrentava dificuldades para produzir seus próprios materiais impressos. Segundo ele, empresas que prestavam serviços gráficos já não demonstravam interesse em atender à Prefeitura, e era necessário encontrar uma solução.

Foi nesse cenário que Brito começou a trabalhar com os primeiros equipamentos adquiridos para a produção de materiais gráficos. O que inicialmente era uma estrutura pequena se transformou em um setor importante para o funcionamento da administração municipal.

“Quando eu entrei, tinha apenas uma copiadora e algumas máquinas pequenas. Começamos a trabalhar e, pouco tempo depois, já estava como chefe do setor. Foi assim que começou minha história na Prefeitura”.

A experiência marcou o início de uma trajetória profissional que atravessou diferentes períodos da administração municipal e permitiu ao servidor acompanhar de perto as mudanças na rotina de trabalho.

CARREIRA CONSTRUÍDA COM TRABALHO

A dedicação fez com que Brito assumisse responsabilidades logo nos primeiros meses. Em maio de 1980, passou a chefiar o setor em que trabalhava, dando início a uma longa trajetória em funções de liderança.

Ao longo dos anos, acompanhou mudanças na estrutura administrativa, participou de diferentes setores e presenciou a evolução dos serviços municipais. Atualmente, atua como técnico em contabilidade.

Entre tantas lembranças, uma das mais fortes é a rotina intensa dos primeiros anos. Brito conta que conciliava o trabalho com os estudos e, muitas vezes, retornava à Prefeitura depois das aulas para concluir as atividades.

“Eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Saía para estudar e depois voltava para terminar o serviço. Era uma época de muito trabalho, mas eu tinha vontade de aprender e fazer tudo dar certo”, contou.

A disposição para aprender acompanhou Brito durante sua carreira, em um período marcado por mudanças nos equipamentos e nos processos utilizados pelos servidores municipais.

DO PAPEL VEGETAL À TECNOLOGIA

Durante quase cinco décadas, Brito viu a Prefeitura passar por transformações que mudaram completamente a rotina dos servidores.

Antes da chegada dos computadores e dos recursos digitais, a preparação de documentos e materiais gráficos exigia processos manuais e demorados. Desenhos eram feitos em papel vegetal, e algumas etapas dependiam até da luz do sol.

Brito lembra que os profissionais precisavam encontrar soluções com os equipamentos disponíveis, muitas vezes trabalhando além do expediente para concluir as demandas.

“Naquele tempo, não tinha a facilidade que existe hoje. Os trabalhos eram feitos no papel vegetal, a gente preparava o material, colocava no sol e depois voltava para terminar. Era tudo muito diferente”, recordou.

A chegada de novas tecnologias trouxe mais agilidade, mas não apagou as lembranças de uma geração que ajudou a construir a estrutura administrativa do município.

ORGULHO DE UMA VIDA

Aos 74 anos, Brito olha para a própria trajetória com o sentimento de quem encontrou no serviço público mais do que uma profissão.

Foram décadas de convivência com colegas, mudanças de gestão, novos desafios e responsabilidades. Uma caminhada que também esteve presente em suas conquistas pessoais e familiares.

Quando perguntado sobre o orgulho de ser servidor público, a resposta veio acompanhada de gratidão.

“Tudo o que eu consegui na minha vida, consegui por meio do meu trabalho na Prefeitura. Tenho muito orgulho dessa história e de tudo o que construí aqui”, afirmou.

Para os colegas que estão começando a carreira, Brito deixa uma mensagem sobre responsabilidade e compromisso. Na avaliação dele, o servidor precisa cuidar do patrimônio público e compreender que seu trabalho tem impacto direto na vida da população.

Sua história representa uma geração que ajudou a desenvolver os serviços municipais e que permanece presente na memória de Porto Velho.

VALORIZAÇÃO

Trajetórias como a de Brito reforçam a importância de reconhecer os profissionais que dedicam grande parte da vida ao município.

Desde janeiro de 2025, a gestão do prefeito Léo Moraes tem anunciado e implementado medidas de valorização do funcionalismo público, incluindo reajustes salariais, atualização de benefícios e ampliação das oportunidades de ingresso na carreira pública.

Entre as iniciativas está o anúncio de sete concursos públicos, que somam 2.993 vagas previstas para diferentes áreas da administração municipal, como Saúde, Educação, Guarda Municipal e outros órgãos.

Em 2025, a Prefeitura concedeu revisão geral salarial de 4,83% aos servidores municipais. Já em 2026, um pacote de leis trouxe melhorias para mais de 30 carreiras do funcionalismo.

Outro avanço foi a atualização do Auxílio de Incentivo às Atividades Específicas, que passou de R$ 300 para R$ 400 após 13 anos sem reajuste, beneficiando aproximadamente 2.530 servidores.

A secretária municipal de Administração, Bruna Tailine Rodrigues de Carvalho, ressaltou a importância de reconhecer profissionais que ajudaram a construir a história do município.

“Brito representa uma geração de servidores que dedicou a vida à Prefeitura. São histórias que merecem respeito e reconhecimento, porque cada conquista da nossa cidade também passa pelo trabalho dessas pessoas”.

O prefeito Léo Moraes afirmou que valorizar o funcionalismo é reconhecer quem mantém os serviços públicos em funcionamento.

“São pessoas como o Brito que ajudaram a construir Porto Velho ao longo dos anos. Nosso compromisso é reconhecer essas trajetórias, garantir avanços aos servidores e fortalecer os serviços prestados à população”.

Com 46 anos de atuação, Brito reúne experiências de diferentes fases do serviço público municipal, desde os primeiros equipamentos utilizados no setor gráfico até os recursos tecnológicos presentes na administração.

HISTÓRIA QUE CONTINUA

De uma pequena estrutura gráfica aos recursos tecnológicos utilizados atualmente, Brito acompanhou diferentes fases da administração municipal. Mais do que testemunhar essas mudanças, participou diretamente de muitas delas.

Sua trajetória mostra que a história de Porto Velho também é escrita por servidores que, diariamente, dedicam conhecimento, esforço e compromisso ao funcionamento da cidade.

Aos 74 anos e com 46 anos de serviço público, Brito preserva as lembranças de uma carreira marcada por mudanças, desafios e conquistas. Atualmente, continua sua atuação como técnico em contabilidade, na Prefeitura de Porto Velho, município onde nasceu e construiu sua vida.