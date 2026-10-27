Transição de governo coordenada por Lúcio Mosquini quer garantir serviços essenciais sem interrupção

Por Assessoria

Publicada em 27/10/2026 às 11h18

A equipe de transição do Governo de Rondônia está realizando diligências in loco nos órgãos estaduais para conhecer de perto a situação administrativa e financeira do Estado. O trabalho, coordenado pelo deputado federal Lúcio Mosquini, busca reunir informações essenciais para preparar a próxima gestão e garantir a continuidade dos serviços públicos.

Entre as prioridades está o levantamento da situação financeira do Estado, com a análise de receitas, despesas e compromissos assumidos pela administração. A equipe também verifica a quantidade de servidores, analisa contratos vigentes e identifica quais estruturas e serviços são essenciais para o funcionamento da máquina pública.

O objetivo é assegurar que os contratos indispensáveis à prestação dos serviços públicos recebam a devida atenção durante o período de transição, evitando interrupções que possam prejudicar a população. O levantamento também permite identificar despesas que podem ser revistas pela futura administração.

Outro eixo central do trabalho é a busca por economicidade, com a identificação de oportunidades para reduzir gastos, eliminar despesas desnecessárias e tornar a máquina pública mais eficiente. A proposta é otimizar o uso dos recursos disponíveis e contribuir para uma gestão responsável das contas estaduais.

A equipe também trabalha para que a mudança de governo ocorra de forma organizada, planejada e sem interrupções nos serviços essenciais. O diagnóstico de cada órgão é fundamental para antecipar desafios, identificar necessidades e minimizar os impactos da transição administrativa.

Com esse trabalho, a equipe coordenada por Lúcio Mosquini busca fornecer ao governador eleito Marcos Rogério um panorama da realidade do Estado, permitindo que a nova gestão tenha informações estratégicas para a tomada de decisões desde o início do mandato.

A prioridade é preparar a estrutura administrativa para a mudança de governo, com atenção ao equilíbrio financeiro, à redução de despesas e à continuidade dos serviços públicos oferecidos aos rondonienses.