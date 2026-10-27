Deputado Delegado Camargo cobra transparência nas filas de cirurgias em Rondônia

O deputado estadual Delegado Camargo (Podemos) apresentou dezenas de indicações cobrando informações do Governo de Rondônia sobre as filas de espera para cirurgias e outros procedimentos de saúde na rede pública estadual. Os questionamentos são direcionados à Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) e buscam esclarecer a dimensão da demanda, a capacidade de atendimento e as medidas adotadas para atender os pacientes.
Entre as principais perguntas encaminhadas pelo parlamentar está o número total de pessoas que aguardam cada procedimento e o tempo médio de espera, desde o encaminhamento médico até a realização efetiva do atendimento.
As indicações também questionam a existência de contratos vigentes com clínicas, hospitais e laboratórios, além da quantidade de procedimentos contratados e efetivamente realizados no ano corrente. O objetivo é obter informações sobre a oferta de serviços e permitir o acompanhamento dos atendimentos realizados pela rede pública estadual.
Outro ponto abordado é a definição dos critérios utilizados para priorizar os pacientes. O deputado solicita esclarecimentos sobre como a ordem de atendimento é estabelecida, considerando a necessidade de compreender os critérios clínicos e administrativos aplicados à regulação.
Os pedidos incluem ainda informações sobre a previsão de ampliação da oferta de procedimentos, seja por meio de novas contratações, mutirões, aquisição de equipamentos ou disponibilização de novos serviços. A Sesau também é questionada sobre os prazos para implementação dessas medidas e as principais dificuldades operacionais que contribuem para a manutenção das filas.
A quantidade de profissionais habilitados e disponíveis em Rondônia para realizar cada procedimento também está entre os pontos levantados pelo parlamentar.
Fiscalização e transparência na saúde pública
As indicações parlamentares buscam reunir informações oficiais para dimensionar a demanda por atendimento e esclarecer quais medidas estão sendo adotadas pelo Executivo estadual para enfrentar a espera por procedimentos de saúde.
A disponibilização de dados atualizados sobre o número de pacientes, o tempo de espera, os contratos e a capacidade de atendimento permite acompanhar a execução dos serviços públicos e identificar possíveis gargalos na assistência.
Com os questionamentos, Delegado Camargo solicita esclarecimentos formais da Secretaria de Estado da Saúde sobre a situação das filas e as providências previstas para ampliar o acesso da população aos procedimentos oferecidos pelo SUS em Rondônia.
As respostas da Sesau serão importantes para esclarecer a situação de cada procedimento e verificar quais medidas estão previstas para atender os pacientes que aguardam na rede estadual.
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