Deputado Delegado Camargo cobra transparência nas filas de cirurgias em Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 27/10/2026 às 11h23

O deputado estadual Delegado Camargo (Podemos) apresentou dezenas de indicações cobrando informações do Governo de Rondônia sobre as filas de espera para cirurgias e outros procedimentos de saúde na rede pública estadual. Os questionamentos são direcionados à Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) e buscam esclarecer a dimensão da demanda, a capacidade de atendimento e as medidas adotadas para atender os pacientes.

Entre as principais perguntas encaminhadas pelo parlamentar está o número total de pessoas que aguardam cada procedimento e o tempo médio de espera, desde o encaminhamento médico até a realização efetiva do atendimento.

As indicações também questionam a existência de contratos vigentes com clínicas, hospitais e laboratórios, além da quantidade de procedimentos contratados e efetivamente realizados no ano corrente. O objetivo é obter informações sobre a oferta de serviços e permitir o acompanhamento dos atendimentos realizados pela rede pública estadual.

Outro ponto abordado é a definição dos critérios utilizados para priorizar os pacientes. O deputado solicita esclarecimentos sobre como a ordem de atendimento é estabelecida, considerando a necessidade de compreender os critérios clínicos e administrativos aplicados à regulação.

Os pedidos incluem ainda informações sobre a previsão de ampliação da oferta de procedimentos, seja por meio de novas contratações, mutirões, aquisição de equipamentos ou disponibilização de novos serviços. A Sesau também é questionada sobre os prazos para implementação dessas medidas e as principais dificuldades operacionais que contribuem para a manutenção das filas.

A quantidade de profissionais habilitados e disponíveis em Rondônia para realizar cada procedimento também está entre os pontos levantados pelo parlamentar.

Fiscalização e transparência na saúde pública

As indicações parlamentares buscam reunir informações oficiais para dimensionar a demanda por atendimento e esclarecer quais medidas estão sendo adotadas pelo Executivo estadual para enfrentar a espera por procedimentos de saúde.

A disponibilização de dados atualizados sobre o número de pacientes, o tempo de espera, os contratos e a capacidade de atendimento permite acompanhar a execução dos serviços públicos e identificar possíveis gargalos na assistência.

Com os questionamentos, Delegado Camargo solicita esclarecimentos formais da Secretaria de Estado da Saúde sobre a situação das filas e as providências previstas para ampliar o acesso da população aos procedimentos oferecidos pelo SUS em Rondônia.

As respostas da Sesau serão importantes para esclarecer a situação de cada procedimento e verificar quais medidas estão previstas para atender os pacientes que aguardam na rede estadual.