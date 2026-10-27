TRT-14 desenvolve ferramenta tecnológica para ampliar transparência e acesso à informação

Por CCOM/TRT-14

Publicada em 27/10/2026 às 11h13

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) desenvolveu uma ferramenta tecnológica para aprimorar a transparência institucional e facilitar o acesso da população a informações atualizadas. Denominada Radar, a solução realiza o monitoramento diário dos atos normativos do Tribunal, identificando normas que precisam de atualização e permitindo a adoção de medidas corretivas pelas unidades responsáveis.

Antes da implantação da ferramenta, a verificação dessas informações era realizada manualmente, um procedimento que demandava maior esforço das equipes e estava mais sujeito a falhas humanas. Com o Radar, o Tribunal passa a contar com um mecanismo automatizado de rastreamento, capaz de identificar normas desatualizadas e subsidiar sua regularização.

Monitoramento diário e melhoria contínua

A ferramenta monitora os atos normativos expedidos desde a implantação do TRT-14, incluindo portarias, resoluções e outras regulamentações. A partir desse rastreamento, são gerados relatórios consolidados que permitem às unidades responsáveis identificar inconsistências e realizar as correções necessárias.

O monitoramento é atualizado diariamente, proporcionando maior agilidade na identificação de informações que precisam ser revisadas e contribuindo para a manutenção de dados confiáveis no Portal da Transparência.

Ao aperfeiçoar os procedimentos de controle e atualização das normas, o TRT-14 fortalece a transparência ativa e assegura melhores condições para que cidadãos e cidadãs tenham acesso a informações públicas atualizadas.

Para o presidente do TRT-14, desembargador Ilson Alves Pequeno Junior, a iniciativa representa um avanço na gestão da informação e no compromisso institucional com a transparência.

“A ferramenta Radar contribui para o monitoramento das normas expedidas pelo TRT-14, permitindo identificar informações que precisam ser atualizadas e adotar as providências necessárias. É uma melhoria interna que se reflete diretamente na qualidade das informações disponibilizadas à sociedade, fortalecendo a transparência e o acesso à informação”, destacou.

Desenvolvimento integrado

O Radar foi desenvolvido em parceria pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic), Secretaria-Geral Judiciária e Divisão de Gestão Documental, Arquivo e Memória do TRT-14.

A solução também representa uma resposta a um desafio enfrentado por diferentes tribunais brasileiros: manter atualizadas, de forma contínua, as informações relativas ao grande volume de atos normativos produzidos ao longo dos anos.

Com a automatização do monitoramento, o TRT-14 busca reduzir falhas operacionais, otimizar o trabalho das equipes e aperfeiçoar seus mecanismos de controle interno.

A iniciativa reforça o compromisso da Justiça do Trabalho de Rondônia e Acre com a inovação, a eficiência administrativa e a transparência pública, transformando uma melhoria nos processos internos em benefícios concretos para o acesso à informação pela sociedade.