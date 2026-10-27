Prefeitura de Porto Velho transfere ponto facultativo como ação de valorização ao servidor 

Por Jhon Silva

Publicada em 27/10/2026 às 11h07

Os servidores municipais de Porto Velho terão quatro dias consecutivos de descanso com a transferência do ponto facultativo do Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro, para sexta-feira (30). A medida foi adotada pela Prefeitura de Porto Velho e permite que os profissionais contemplados aproveitem o período até segunda-feira (2 de novembro), feriado nacional de Finados.

A decisão foi oficializada pelo Decreto nº 22.534, e integra as ações de valorização do funcionalismo municipal. Com a mudança, os servidores poderão aproveitar o período para descansar, organizar compromissos pessoais e passar mais tempo com suas famílias.

O secretário municipal adjunto de Administração, Antônio Figueiredo, explicou que a iniciativa também permite maior organização das atividades administrativas. “A mudança proporciona mais tempo de descanso e convivência familiar aos servidores, além de permitir que as secretarias organizem suas atividades com antecedência. É uma medida que valoriza nossos profissionais e mantém a responsabilidade com os serviços públicos”, afirmou.

SERVIÇOS ESSENCIAIS MANTIDOS

A transferência do ponto facultativo não se aplica aos servidores que atuam em serviços essenciais organizados em turnos ou escalas de revezamento. Dessa forma, os atendimentos indispensáveis à população continuarão funcionando normalmente, conforme a organização de cada órgão.

O prefeito Léo Moraes afirmou que a medida reconhece a dedicação dos profissionais que trabalham diariamente pela cidade. “Queremos que nossos servidores tenham a oportunidade de descansar e aproveitar mais tempo com suas famílias. São profissionais que fazem a cidade funcionar todos os dias e merecem esse reconhecimento. Tudo isso sem prejudicar os serviços essenciais à população”, disse.

A mudança faz parte das iniciativas realizadas durante o Mês do Servidor Público, em outubro, e busca conciliar o reconhecimento dos profissionais com a continuidade dos serviços municipais.

Confira o decreto.