Virginia curte post com indireta sobre ex:

Por IG

Publicada em 27/10/2026 às 09h59

Virginia Fonseca, de 27 anos, deu o que falar nesta quarta-feira (21) ao curtir uma postagem inusitada nas redes sociais. A interação ocorreu semanas após o anúncio do término do namoro da influenciadora com Vini Jr. e rendeu especulações na web.

A imagem em questão foi publicada no Instagram por Stefany Santos e trazia uma declaração sobre não sofrer por um antigo parceiro quando surge alguém considerado mais atraente. "Infelizmente, sou superficial. Só vou sofrer por um homem se eu ainda não tiver encontrado outro mais gostoso", dizia a postagem.

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Rapidamente, a curtida da influenciadora repercutiu nas redes sociais e internautas passaram a especular sobre uma possível indireta a respeito da vida amorosa de Virginia Fonseca.

"Está certíssima a diva", escreveu um. "Ela acordou", disse outra. "A fila andou! Nem água para o Vini e pro Zé… vem um novo amor por aí", sugeriu um terceiro internauta.

Vale destacar que a curtida aconteceu em meio aos boatos de reconciliação entre Virginia e Zé Felipe. O ex-casal tem interagido bastante nas últimas semanas, especialmente após o anúncio do fim do relacionamento da influenciadora com Vini Jr..

Vini Jr. posta música e fãs supõem indireta para Virginia

Vini Jr. também virou alvo de especulações nesta segunda-feira (19) após publicar uma música interpretada por muitos como uma indireta para Virginia Fonseca.

Na ocasião, o atleta compartilhou uma foto e elegeu como trilha sonora a canção "Slime You Out", parceria de Drake com SZA, de 2023. Na letra, os artistas cantam sobre manipular ou se aproveitar de uma pessoa para obter vantagens e depois descartá-la de forma fria.