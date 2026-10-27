Feira Mulher do Norte terá nova edição na Defensoria Pública de Rondônia

Por Jhon Silva

Publicada em 27/10/2026 às 10h48

O empreendedorismo feminino vai ganhar mais uma vitrine em Porto Velho. No dia 29 de outubro, quinta-feira, a Feira Mulher do Norte terá uma nova edição, desta vez no anexo da Defensoria Pública do Estado de Rondônia (DPE/RO), das 8h às 13h.

A iniciativa da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres (CPPM), vinculada à Secretaria-Geral de Governo (SGG), cria espaços para que mulheres possam apresentar e comercializar seus produtos, aproximando as empreendedoras de novos públicos.

A feira também contribui para a economia criativa e para a geração de renda, especialmente para mulheres que encontraram no empreendedorismo um caminho para conquistar autonomia financeira e desenvolver o próprio negócio.

Para a coordenadora de Políticas Públicas para Mulheres, Lena Assis, levar a feira para diferentes espaços amplia as possibilidades para as participantes. “Cada novo local permite que essas empreendedoras alcancem outros públicos e apresentem seus produtos para novos consumidores. A Feira Mulher do Norte é uma ferramenta de incentivo à autonomia financeira e de valorização do trabalho desenvolvido pelas mulheres de Porto Velho”.

Lena Assis destaca a feira como incentivo à autonomia financeira feminina

O prefeito Léo Moraes ressaltou a importância de aproximar as empreendedoras de diferentes ambientes da cidade. “Queremos abrir portas e criar oportunidades para que essas mulheres possam gerar renda, conquistar novos clientes e fortalecer seus negócios. Quando o poder público cria esses espaços, também contribui para movimentar a economia e ampliar a autonomia das nossas empreendedoras”.

SERVIÇO

Feira Mulher do Norte – Defensoria Pública

Data: 29 de outubro de 2026, quinta-feira

Horário: das 8h às 13h

Local: anexo da Defensoria Pública do Estado de Rondônia (DPE/RO)