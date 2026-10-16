16º Leilão Direito de Viver mobiliza solidariedade em Rolim de Moura

Por CACOAL NOTÍCIAS

Publicada em 27/10/2026 às 10h30

A solidariedade tem encontro marcado em Rolim de Moura. No dia 6 de dezembro, domingo, será realizado o 16º Leilão Direito de Viver, em benefício do Hospital de Amor da Amazônia. A programação começa às 11h, no Espaço Direito de Viver, localizado atrás do Parque de Exposições.

A iniciativa convida moradores, apoiadores e toda a comunidade a participarem de uma mobilização voltada ao apoio à instituição e ao atendimento de pacientes com câncer. A proposta é fortalecer uma corrente de colaboração por meio do envolvimento de quem deseja contribuir com a causa.

Em sua 16ª edição, o leilão reforça o convite à união e à participação comunitária. Prestigiar o evento e divulgar a programação são formas de ampliar o alcance da iniciativa e incentivar novos apoiadores.

A organização também convida o público a compartilhar o material de divulgação e marcar pessoas que apoiam a causa, ajudando a levar o convite a mais famílias de Rolim de Moura e região.

O encontro será uma oportunidade para transformar solidariedade em participação e somar esforços em favor do Hospital de Amor da Amazônia.