Netanyahu pode perder o poder? Veja as pesquisas

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 27/10/2026 às 09h28

Israel realiza nesta terça-feira (27) eleições parlamentares que podem definir o futuro político do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, de 76 anos, após anos de conflitos no Oriente Médio. Mais de 7,3 milhões de eleitores estão aptos a votar na primeira eleição nacional desde os ataques do Hamas, em 7 de outubro de 2023, e o início da guerra na Faixa de

Segundo a agência Reuters, as eleições ocorrem em um cenário de fragmentação política, com pesquisas indicando que nenhum dos principais blocos possui maioria assegurada para formar um governo.

As urnas foram abertas às 7h, no horário local, e serão fechadas às 22h, quando devem ser divulgadas as primeiras pesquisas de boca de urna.

Netanyahu, que lidera o partido Likud, enfrenta uma oposição que tem como um dos principais nomes Gadi Eisenkot, ex-chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel e líder do partido Yashar.

Quem está na frente nas pesquisas em Israel?

As pesquisas divulgadas antes da votação mostram um cenário de equilíbrio entre os partidos que apoiam Netanyahu e as legendas de oposição.

Um levantamento de pesquisas publicado pelo Middle East Forum, com dados coletados entre 7 e 21 de outubro, apontava uma média de 53 cadeiras para o bloco governista, 53 para os principais partidos de oposição e 14 para os partidos árabes.

Já uma agregação de nove pesquisas, atualizada em 23 de outubro, indicava aproximadamente 52 cadeiras para o bloco de Netanyahu e 50 para os partidos de oposição considerados no levantamento, com as demais vagas distribuídas entre outras legendas, incluindo partidos árabes.

Os números representam projeções de cadeiras parlamentares, não percentuais de votos.

A legislação israelense proíbe a divulgação de novas pesquisas eleitorais nos dias imediatamente anteriores à votação. Por isso, os levantamentos disponíveis foram realizados antes da abertura das urnas.

Netanyahu pode perder o cargo de primeiro-ministro?

Mesmo que o Likud conquiste uma das maiores bancadas, Netanyahu precisará reunir apoio suficiente para formar uma coalizão parlamentar.

O Knesset possui 120 cadeiras, e um governo precisa contar com o apoio de pelo menos 61 deputados para obter maioria.

Como Israel adota um sistema de representação proporcional, os eleitores votam em listas partidárias, e não diretamente no primeiro-ministro.

De acordo com a Reuters, após a divulgação dos resultados, o presidente Isaac Herzog deverá consultar os representantes dos partidos e indicar o parlamentar que considerar mais capaz de formar um governo.

Isso significa que o partido mais votado não necessariamente ficará com o comando do Executivo.

Caso Netanyahu não consiga reunir uma maioria parlamentar e outro líder obtenha os apoios necessários, Israel poderá ter um novo primeiro-ministro.

Quem é Gadi Eisenkot, principal adversário de Netanyahu?

Gadi Eisenkot é um ex-chefe militar israelense que se tornou uma das principais figuras da oposição ao governo Netanyahu.

Ele comandou o Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel entre 2015 e 2019 e posteriormente ingressou na política.

Após os ataques de 7 de outubro de 2023, Eisenkot integrou o gabinete de guerra israelense, mas deixou o governo em 2024, em meio a divergências sobre a condução do conflito na Faixa de Gaza.

Na atual disputa, lidera o partido Yashar e defende mudanças na condução da segurança nacional, além de responsabilização pelas falhas que antecederam os ataques do Hamas.

Uma das propostas do ex-militar é acabar com as amplas isenções do serviço militar concedidas a homens judeus ultraortodoxos, tema que provoca divisões na sociedade israelense.

Além de Eisenkot, a oposição reúne nomes como o ex-primeiro-ministro Naftali Bennett, o ex-premiê Yair Lapid e o político Avigdor Lieberman.

O que está em jogo nas eleições de Israel?

A votação ocorre em um momento de forte tensão política e militar.

Os ataques liderados pelo Hamas em 7 de outubro de 2023 provocaram a morte de aproximadamente 1.200 pessoas em Israel, segundo as autoridades israelenses, e o sequestro de 251 reféns.

A ofensiva militar israelense que se seguiu devastou a Faixa de Gaza e provocou dezenas de milhares de mortes palestinas, segundo autoridades de saúde do território.

A campanha eleitoral também foi marcada pelas consequências dos conflitos envolvendo o Irã e o Líbano, pelas disputas sobre os assentamentos israelenses na Cisjordânia ocupada e por questionamentos sobre a responsabilidade do governo pelas falhas de segurança anteriores aos ataques de 2023.

Outro tema importante é a situação judicial de Netanyahu, que responde a processos por corrupção e nega ter cometido irregularidades.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manifestou apoio ao primeiro-ministro israelense durante a campanha.

Que horas sai o resultado das eleições em Israel?

As urnas serão fechadas às 22h desta terça-feira, no horário de Israel, o equivalente às 17h em Brasília

Nesse momento, emissoras de televisão devem divulgar pesquisas de boca de urna com estimativas da distribuição das cadeiras no Parlamento.

Segundo a Reuters, os primeiros resultados da contagem oficial poderão começar a ser conhecidos durante a madrugada de quarta-feira (28), mas a formação do próximo governo poderá levar semanas.

A divulgação do resultado oficial está prevista para 4 de novembro.

Pelas regras israelenses, o parlamentar encarregado de formar um governo poderá dispor de até 42 dias para reunir uma coalizão com apoio suficiente no Knesset.