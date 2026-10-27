Trump oferece recompensa de US$ 1 milhão para quem apontar fraude em eleições

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 27/10/2026 às 09h24

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ofereceu nesta segunda-feira (26) uma recompensa de US$ 1 milhão (R$ 5,4 milhões) para quem denunciar fraude em eleições passadas e nas de meio de mandato do próximo dia 3. De acordo com o republicano, o dinheiro só será pago se o denunciado sofrer uma condenação na Justiça por fraude eleitoral -algo extremamente raro nos EUA.

"Qualquer pessoa que denuncia fraude em eleições passadas, ou nas midterms de 2026, receberá US$ 1 milhão no momento da prisão e condenação daqueles que criaram a fraude", escreveu Trump em sua rede social, a Truth Social.

A medida pode desestabilizar as eleições legislativas, quando os americanos renovarão toda a Câmara dos Deputados e um terço do Senado, e se encaixa em uma série de questionamentos que Trump vem fazendo a respeito da integridade do voto no país.

Ao mesmo tempo, pesquisas eleitorais apontam que o Partido Republicano deve sofrer uma pesada derrota no dia 3, perdendo o controle da Câmara e, possivelmente, do Senado. Esse resultado não apenas enfraqueceria a capacidade de Trump de governar como também poderia levar a mudanças drásticas na política americana.

Os democratas poderiam, por exemplo, aprovar uma lei encerrando a guerra no Irã, ou abrir processos de impeachment contra membros do governo Trump altamente impopulares, como o secretário de Defesa, Pete Hegseth, e o de Saúde, Robert F. Kennedy Jr. No limite, poderiam ainda remover o próprio Trump do cargo, embora essa possibilidade ainda pareça remota.

Para evitar esse cenário, Trump tem feito campanha pessoalmente em muitos dos estados mais acirrados, como Michigan e Tennessee. Não é certeza, entretanto, que a estratégia funcione, uma vez que o republicano amarga uma das mais baixas taxas de aprovação de sua carreira política.

Apenas 32% da população americana se diz satisfeita com seu governo e 66% estão insatisfeitos, de acordo com a mais recente pesquisa do Instituto Ipsos.

Além da campanha e da tentativa de questionar a lisura do pleito, Trump ainda aposta em promessas de transferência direta de dinheiro para influenciar o voto. Em setembro, o presidente disse que, caso o Partido Republicano mantenha controle do Legislativo, enviaria um cheque no valor de US$ 5.000 (R$ 26 mil) para cada americano adulto no país.