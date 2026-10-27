Controle de imigração da Argentina diz que não tem registro da entrada de Flávio Bolsonaro no país

Por G1

Publicada em 27/10/2026 às 09h20

Flávio foi proibido na segunda (27) pela Polícia Federal de deixar o Brasil e teve seu passaporte confiscado. Assessor do presidente argentino, Javier Milei, negou à Bloomberg que o senador brasileiro tenha entrado no país.

O controle de imigrações do governo Milei afirmou nesta terça-feira (27) que não há registro de entrada do senador Flávio Bolsonaro na Argentina. A informação começou a circular após o site argentino Infobae publicar que Flávio teria entrado no país e que viajaria de lá para os Estados Unidos.

"Informamos que não há registro de entrada de Flávio Nantes Bolsonaro no país", afirmou ao g1 a Direção Nacional de Imigrações do governo argentino.

A Direção Nacional de Migrações da Argentina é o órgão federal responsável pelo controle migratório no país e é subordinado ao Ministério da Segurança Nacional argentino.

Um porta-voz de Javier Milei também negou à agência de notícias norte-americana Bloomberg que Flávio Bolsonaro tenha entrado na Argentina.

Segundo a reportagem do Infobae, Bolsonaro teria cruzado a fronteira para a Argentina usando seu documento de identidade. "De Puerto Iguazú, viajaria aos Estados Unidos a bordo de um avião Gulfstream G400, de matrícula LV-JQW, pertencente à empresa Baires Fly S.A", informa o site.

Segundo o site de monitoramento aéreo FlightRadar24, a aeronave LV-JQW, citada pelo Infobae, voou de Buenos Aires para Puerto Iguazú e chegou à cidade próxima com a fronteira brasileira às 23h45 no horário de Brasília. Esse avião, no entanto, não havia deixado a cidade desde então, segundo os registros. O FlightRadar24, no entanto, dá opção para que voos privados optem por não aparecer na plataforma de rastreamento.