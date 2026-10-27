Delegado Camargo destaca preparo e responsabilidade em aula inaugural da Polícia Civil

Por Welik Soares

Publicada em 27/10/2026 às 09h20

O deputado estadual Delegado Rodrigo Camargo participou da aula inaugural do Curso de Formação Técnico-Profissional da Polícia Civil de Rondônia. A solenidade reuniu 365 alunos matriculados, entre médicos, delegados, escrivães, agentes de polícia e datiloscopistas.

Durante o pronunciamento, Camargo destacou a importância da preparação técnica e do compromisso com a população. Ao falar aos futuros policiais, o parlamentar ressaltou que o conhecimento adquirido na academia é fundamental para enfrentar situações que exigem decisões rápidas e atuação responsável.

“A rua não aceita despreparo”, afirmou.

Para ilustrar a importância da formação, Camargo relatou uma ocorrência vivida em 2016. Segundo ele, ao chegar em casa depois de uma missa, foi surpreendido por dois criminosos armados e reagiu. Conforme seu relato, o episódio durou aproximadamente sete segundos e terminou com a morte dos dois envolvidos. O deputado atribuiu à preparação recebida na Academia de Polícia Civil as condições para agir e sobreviver à situação.

“Foi o preparo que aprendi na Academia de Polícia Civil que me proporciona hoje estar aqui trazendo este alerta para vocês”, declarou.

Além da capacitação técnica, Camargo enfatizou os princípios que devem orientar o exercício da atividade policial. Segundo o parlamentar, a autoridade exige conduta ética e compromisso com a missão de servir.

“A autoridade de um policial se faz com caráter, com honra, com lealdade e fibra”, disse.

Ao se dirigir aos alunos, o deputado também destacou a responsabilidade que acompanha o ingresso na instituição e a necessidade de compreender o impacto do trabalho policial na vida das pessoas.

“Sabe por que você vai para a missão? Não é porque o relógio mandou, ou seu chefe mandou, mas é porque alguém está precisando de vocês”, afirmou.

O curso tem duração de 60 dias e segue o cronograma estabelecido pela Academia de Polícia Civil do Estado (Acadepol), com continuidade da capacitação após a posse dos novos profissionais. Segundo a instituição, a previsão é de que mais de 380 alunos concluam a formação.